Les obres per reposar les llambordes del carrer de la Unió comencen dilluns

L'Ajuntament de Terrassa iniciarà el pròxim dilluns les obres de reposició de la llamborda ceràmica al carrer de la Unió, concretament en el tram comprès entre el carrer Major i la plaça de Salvador Espriu. Aquests treballs tenen una durada prevista de dos mesos i serviran per substituir les peces malmeses a causa de la circulació viària, especialment pel pas continuat de vehicles pesants dedicats a la distribució de mercaderies dins l'àrea de vianants. L'execució d'aquest contracte té un pressupost de 96.733,79 euros, amb l'IVA inclòs.
L’actuació s’ha atorgat a l’empresa Tebancat, a través de concurs públic.
Tres fases d'afectació per reduir les molèsties
Amb l'objectiu de minimitzar les alteracions en el dia a dia de veïns i botiguers, la intervenció s'ha dividit en tres fases diferenciades. La primera actuarà entre el carrer Major i el carrer de les Parres i finalitzarà el proper 11 de maig. Posteriorment, la segona fase se centrarà en la cruïlla del carrer de la Unió amb el carrer de les Parres, mentre que la tercera i última comprendrà el tram entre el carrer de les Parres i la plaça de Salvador Espriu.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha recordat que "el carrer de la Unió és de prioritat per a vianants però, a fi de garantir l'accessibilitat, es permet el pas de vehicles de residents, així com de vehicles pesants que realitzen la distribució de mercaderies en aquest eix comercial, fet que ha causat el desgast del paviment". El regidor hi ha afegit que l'actuació pretén millorar la seguretat de la zona i allargar la vida útil d'aquesta tradicional llamborda rogenca, que ara es col·locarà de "manera que pugui absorbir millor les traccions generades pel pas dels vehicles".
Mentre durin les obres, el pas de vianants estarà assegurat en tot moment a través de la vorera oest.
Els comerços també tindran l'accés garantit, el qual només patirà talls puntuals i breus quan els operaris executin el paviment just davant de les portes dels establiments. Pel que fa als vehicles de càrrega i descàrrega, hauran d'accedir a la zona pel carrer d'Iscle Soler o bé, com a alternativa, des del Raval de Montserrat.
Futures intervencions en el paviment
De manera paral·lela a aquesta obra, el servei municipal d'Espai Públic ja ha estat treballant en la redacció del projecte per reparar el paviment granític de la plaça de Salvador Espriu. Aquest document està en ple tràmit d'aprovació inicial i la previsió del consistori és poder-ne executar les obres abans de Nadal.
Aquestes accions se sumen a altres intervencions recents de millora i dinamització de l'àrea, com l'arranjament de la barana o el grafiti comercial de grans dimensions pintat a la zona de la rampa que enllaça la plaça amb la rambla d'Ègara.