Les Arenes disposarà d'un local per a carrosses i d'inversions per millorar places i asfaltatge

El veïnat de les Arenes, Can Montllor i la Grípia comptarà amb un nou espai d'emmagatzematge destinat a guardar les carrosses de la Cavalcada de Reis del barri. Aquesta mesura dona resposta a una demanda de l'entitat veïnal i permetrà consolidar la dinamització comunitària que l'associació duu a terme a través de diverses iniciatives socials i culturals. Paral·lelament a l'adequació d'aquest nou local, el sector rebrà un impuls en el manteniment de l'espai públic amb diverses actuacions d'asfaltatge i pavimentació que s'executaran entre els anys 2026 i 2027.
Renovació de carrers i places
El pla d'inversions per a aquest bienni preveu intervencions de millora en l'asfaltat de diversos carrers del barri, així com la reurbanització de la placeta de Banyoles. D'altra banda, s'actuarà a la plaça de Federico García Lorca per resoldre els problemes d'humitats detectats sota l'escenari. Aquesta intervenció anirà acompanyada d'una millora del drenatge de la plaça, que s'aconseguirà mitjançant la neteja dels embornals i la incorporació puntual de sauló.
El manteniment de l'espai públic també inclou la reparació dels elements que es troben en mal estat al parc infantil de la plaça Benito Martínez, una mesura que té com a objectiu garantir la seguretat dels infants.
Mobilitat i adequació d'equipaments esportius
Les actuacions previstes al barri també incideixen de ple en la mobilitat i l'aparcament. En aquest sentit, s'ha confirmat una millora al carrer de Calaf per tal d'ampliar l'oferta d'estacionament a la zona. Així mateix, s'està valorant la possibilitat de recuperar un projecte per reduir la vorera al carrer de Farell i guanyar-hi més places d'aparcament, alhora que s'estudia un possible canvi de sentit al carrer de Pineda per adaptar-se a les necessitats detectades en aquesta via.
Pel que fa a l'enllumenat públic, durant aquest any s'executaran els projectes que ja estan licitats per millorar la il·luminació en diversos punts, amb especial incidència al passeig del Camp del Roure, al carrer de Puigsacalm i al carrer de Pintor Casas. A banda de l'espai urbà, els equipaments esportius també es renovaran amb el canvi de la gespa del camp de futbol 7, una actuació que s'enllestirà abans de l'estiu.
Totes aquestes inversions s'han refermat durant una reunió de treball i seguiment entre l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l'Associació de Veïns i Veïnes de les Arenes, Can Montllor i la Grípia, presidida per Eva Moreno. Per tal de continuar millorant els serveis del barri, ambdues parts han acordat convocar una reunió específica, previsiblement a mitjans de juny, per revisar a fons la ubicació dels contenidors.