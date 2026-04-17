Macaco, Els Catarres i Els Amics de les Arts actuaran a la Festa Major 2026

L'Ajuntament de Terrassa ha fet públic el cartell musical de la Festa Major d'enguany, que tindrà lloc des del divendres 3 de juliol fins al dimecres dia 8. Un total de 87 artistes i formacions musicals actuaran pels 15 escenaris distribuïts per diferents punts de la ciutat. En aquesta edició, protagonitzaran les nits de concerts propostes molt consolidades del panorama català, estatal i, fins i tot, internacional, entre les quals destaquen Macaco, Els Catarres, The Tyets, Miriam Rodríguez, Els Amics de les Arts, Ana de Caro, Suu, la Balkan Paradise Orchestra i els nord-americans The Pains of Being Pure At Heart.
El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, ha afirmat que "s'ha configurat un cartell musical ampli, variat i d'una gran qualitat, que intenta transmetre i recollir l'esperit de la Festa Major: divers, transversal i en què tots els terrassencs i terrassenques s'hi poden veure representats". El regidor també ha subratllat la voluntat que tothom hi trobi el seu espai "per gaudir del carrer, de la música, de la cultura popular i de la identitat terrassenca".
Fusió i talent televisiu a la plaça Nova
Un dels reclams més destacats serà l'actuació de Macaco el dissabte 4 de juliol a la plaça Nova, on visitarà la ciutat per presentar el seu disc "Futuro Ancestral". Dani Carbonell farà gala de la seva característica fusió de reggae, rumba, hip-hop, funk i música d'arrel.
La televisiva Miriam Rodríguez, coneguda per haver estat la tercera classificada d'"Operación Triunfo" el 2017, presentarà el seu àlbum "Líneas Rojas" en aquest mateix emplaçament el divendres dia 3. Per cloure el cap de setmana, el diumenge dia 5, el flamenc prendrà el relleu a la plaça Nova de la mà de la jove cantaora de Huelva Ana de Caro.
Nits multitudinàries a Vallparadís
El tradicional doble concert de Festa Major a l'escenari Vela del parc de Vallparadís se celebrarà el diumenge 5 de juliol i anirà a càrrec d'Els Catarres i The Tyets, aquests últims tal com havia avançat el Diari de Terrassa el passat 9 d'abril. La vetllada comptarà amb el patrocini de Mútua Terrassa, que s'emmarca en la commemoració dels 125 anys de l'entitat i del cinquantenari de la posada en funcionament del seu Hospital Universitari.
Prèviament, la nit del divendres 3, aquest mateix escenari haurà acollit la gira de celebració de les dues dècades de carrera d'Els Amics de les Arts, que oferiran un repàs emotiu i festiu per tots aquells himnes que ja formen part de la banda sonora de milers de persones.
Protagonisme femení i talent local
La programació musical de la Festa Major es caracteritza per una forta presència de dones, ja que inclou fins a 47 actuacions de formacions femenines o mixtes. Aquesta aposta es farà especialment visible el dissabte 4 de juliol a l'escenari Vela, amb una nit dedicada íntegrament a propostes femenines encapçalades per Suu, que hi portarà el seu treball "Material Sensible". La vetllada la completaran OKDW, The Crab Apples i la terrassenca Meri Prata.
Aquesta franja s'ha treballat estretament amb La Brisca, una entitat de direcció artística impulsada per l'artista local Sara Roy. Així mateix, el pes del talent autòcton serà molt notable, amb la participació de 43 artistes formats a la ciutat al llarg de tots els dies.
Música independent, espais clàssics i un concert sorpresa
L'Espai Vapor arribarà a la 14a edició a la plaça del Vapor Ventalló consolidant la seva aposta per la música independent i les noves tendències. Entre els grups programats, destaca la banda novaiorquesa d'indie pop The Pains of Being Pure At Heart, que tancarà la seva gira estatal a Terrassa el dissabte 4 de juliol.
D'altra banda, la Rambla Nord acollirà novament la Moguda Rock, i la plaça Didó vibrarà amb propostes com el Terrassa és de Rumba i el directe de Pere Portero.
L'oferta es complementarà amb la resta d'escenaris, on destaquen la plaça del Rector Homs, la Casa Alegre de Sagrera, l'Amfiteatre del parc de Sant Jordi i l'espai La Taifa. Per aquests recintes hi passaran una gran varietat d'artistes de trajectòria reconeguda, entre els quals hi ha la Balkan Paradise Orchestra, Koko-Jean & The Tonics, Ebri Knight, Alosa, Borja Penalba, Meritxell Gené, Germà Negre, Tremendo & Griffi, Belén Natalí, Gemma Humet, Marc Parrot i el Quartet Brossa, l'Orquestra Maravella i l'Orquestra Maribel.
Finalment, l'organització es reserva un as a la màniga amb un concert sorpresa a la Plaça Vella previst per al dilluns 6 de juliol, els detalls del qual s'anunciaran properament.