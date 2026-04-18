Dana Bombardó, candidata a Miss Món Espanya: “Aquí només per ser guapa no n’hi ha prou”

Aquest dissabte participes en la gala de Miss Món Espanya. Com són els dies premis al certamen? És una setmana molt intensa. De fet, vaig arribar a Gran Canària dimarts. A part dels assajos per a la gala final, preparem diferents proves com la de talent, esport o “top model”. També hi ha desfilades, una pregala i moments en què sortim amb els vestits regionals de cada província. Tot plegat, són dies plens d’activitats, amb la presència del jurat i els membres de l’organització.
En el teu cas, en què consisteix la prova de talent? Cada participant escull el seu. Per exemple, hi ha noies que toquen el piano o fan patinatge artístic. En el meu cas és més artístic, ja que he treballat amb escultures a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Terrassa, i el meu vídeo de talent va sobre això.
Com ha estat el teu camí fins a arribar a Miss Món Espanya? L’any 2024, vaig començar sent Miss Catalunya i després vaig anar al concurs nacional, on vaig ser quarta finalista, però sense cap preparació prèvia. Tot va succeir molt de pressa. De fet, abans d’això no havia tingut contacte amb aquests certàmens. Més tard, em va sorgir l’oportunitat de ser candidata a Miss Món Catalunya. Llavors, vaig fer tota la formació i, a la gala final, em van coronar com a Miss Món Barcelona. Això és el que m’ha portat fins aquí, i per això he estat tot un any de preparació.
En què has posat més èmfasi durant aquest any de preparació? Sobretot en l’oratòria. És la part en què més he treballat, perquè la comunicació és molt important. Si guanyes un certamen nacional, has d’estar en contacte constant amb mitjans de comunicació i saber transmetre el teu missatge. També és clau l’entrevista amb el jurat i el minut d’or. Per tant, el certamen va molt més enllà de la bellesa. Aquí només per ser guapa no n’hi ha prou.
Aquest minut d’or és la part més exigent? Sí, és la que em fa més por, perquè és quan estàs entre les cinc finalistes i et fan una pregunta davant de tot el públic. No saps quina serà i valoren com t’expresses i com gestiones la situació. Al final volen una dona segura de si mateixa.
Tens un màster en comunicació i cultura i un curs integral de ràdio, televisió i pòdcast. La teva experiència en aquest àmbit t’ha ajudat en la preparació? Sí, perquè estic en contacte constant amb els mitjans de comunicació, ja sigui davant de càmera o fent entrevistes. Durant aquest any he notat una evolució important i penso que ara vaig molt més segura de mi mateixa, gràcies a la meva formació i a la feina actual a Canal Terrassa.
El projecte social també és una part del certamen. El teu tracta l’empoderament de les persones grans i l’edatisme. Com va sorgir? Tot va començar a través d’un company d’universitat, en Quirze Casablanca, que es va graduar en Humanitats als 74 anys. Va ser delegat de classe i va obtenir l’excel·lència en el Treball Final de Grau, i per a mi és una gran font d’inspiració. Això em va fer pensar quantes persones grans continuen tenint propòsits i somnis. Llavors, em vaig posar a investigar i vaig veure que una de cada dues persones té actituds edatistes, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Em va impactar molt, perquè és la meitat de la població. A partir d’aquí vaig voler donar visibilitat a aquesta problemàtica.
Com has desenvolupat aquest projecte? He col·laborat amb la Factoria Social de Terrassa i la seva residència, on he fet voluntariat i he parlat amb persones grans. Moltes et diuen que ja no tenen res a fer, i això és molt dur i em trenca el cor. El projecte busca empoderar les persones grans i donar visibilitat a una discriminació de la qual gairebé no es parla.
També hi ha preparació en l’àmbit estètic? Sí, però enfocada a l’autonomia. A la delegació de Catalunya tenim classes d’automaquillatge, perquè en el dia a dia ens hem d’arreglar nosaltres. També hi ha formació en autopentinat i imatge personal, però sobretot t’ajuden a connectar amb tu mateixa per pujar a l’escenari amb seguretat.
El públic també pot votar. Com funciona aquest sistema? Es fa a través de l’aplicació 1Zone, i la gent té un vot gratuït cada dia. També hi ha gent que paga, i aquí és on es nota la diferència. Personalment, prefereixo que el resultat depengui del jurat, perquè la votació del públic és més ambigua.
Quin pes té cada part en la decisió final? La favorita del públic passa directament al top 15. També hi ha categories com multimèdia (vídeo i foto de presentació), talent o esport que et permeten avançar. I després també hi ha algunes places que decideix el jurat segons què han vist durant tota la setmana, inclosa l’entrevista personal amb cada candidata.