Els dibuixos de Mitaya Domènech continuaran formant part de la vida de Ca n’Aurell, aquesta vegada entre gronxadors, jocs i rialles d’infants. El parc infantil de la plaça del Progrés porta des d’aquest dissabte el nom de la il·lustradora terrassenca, que va morir el maig passat als 81 anys. Un plafó amb el seu nom i algunes de les seves creacions infantils mantindrà viu el record d’una dona que va fer de l’art i del comerç dues maneres de relacionar-se amb el seu entorn.
L’homenatge vol reconèixer una trajectòria que va més enllà de la seva faceta artística. Domènech va participar en diversos projectes d’il·lustració de literatura infantil, entre els quals destaca Caixa de Contes, i també va col·laborar en iniciatives educatives amb tallers de dibuix adreçats als més petits. La seva vinculació amb el món artístic local la va portar, a més, a participar en esdeveniments com la Fira del Dibuix de Terrassa. Al barri, però, també era coneguda per la seva activitat al comerç de proximitat i per la relació que havia construït amb el veïnat al llarg dels anys.
La plaça del Progrés, un espai estretament lligat a la vida quotidiana de Domènech, acull ara aquest record. La tria d'un parc infantil també connecta amb una de les dimensions més personals de la seva obra: la sensibilitat pels infants i la il·lustració.
L'acte d'homenatge s'ha celebrat aquest dissabte en el marc de la Festa de Dinamització del Districte 4. Hi han participat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el tinent d'alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona; la regidora del Districte 4, Laura Rivas; la filla de l'homenatjada, familiars i amics, així com veïns i representants del teixit comercial de Ca n'Aurell, entre els quals la presidenta de l'associació de comerciants i veïns, Esther Nosàs.