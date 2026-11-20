El sociòleg terrassenc Salvador Cardús ha estat un dels guardonats aquest dijous en la 24a edició dels premis Amics de la UAB, que reconeixen trajectòries i iniciatives compromeses amb els àmbits universitari, social i cultural. “Un premi sempre fa il·lusió, vingui d’on vingui”, ha explicat Cardús al Diari de Terrassa. En aquest cas, a més, és un premi vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), casa seva durant més de 40 anys, on va ser degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia i va estar “molt implicat en tot el que s’hi feia”. Es va jubilar de l’activitat docent fa tres anys i li fa il·lusió que encara se li reconegui la feina feta.
El guardó reconeix la transferència de coneixement: que el que s’ha fet a la universitat “no s’ha quedat a la universitat”. “M’ha interessat poc dedicar-me a l’academicisme i, en canvi, m’he dedicat molt a fer conferències i articles, a entrar en el debat públic”, ha dit el sociòleg, que acumula més de 2.500 intervencions públiques i més de 4.700 articles de premsa.
Els altres dos premis Amics de la UAB han estat per a la investigadora Laura Soucek i la traductora Dolors Udina. A Cardús, que s’hagi premiat la divulgació el fa “molt feliç”, perquè “és una feina que universitàriament no se sol reconèixer gaire”.
Un centenar de persones a la gala
La cerimònia s’ha fet a la Casa de la Convalescència de Barcelona i ha reunit prop d’un centenar de persones de la comunitat universitària, les institucions i la societat civil. L’acte, conduït per la periodista Anna Garnatxe, ha estat presidit per Javier Lafuente, rector de la UAB; Tania Nadal, presidenta del Consell Social, i Susanna Baqué, presidenta d’AmicsUAB.
El premi Col·lectiu UAB ha estat per al programa de Catalunya Ràdio “Les dones i els dies”, que dirigeix i presenta Montse Virgili, i el premi Amic de les Biblioteques, per al Grup de Sistemes Dinàmics, representat per Joan Torregrosa. La vetllada s’ha tancat amb l’actuació del Cor de la UAB i un sopar a peu dret.