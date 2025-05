La policia entra en una antiga sala de ball ocupada a Terrassa

La Policia Municipal i funcionaris d'altres àrees de l'Ajuntament de Terrassa han entrat aquest divendres en una antiga sala de ball okupada a l'avinguda de Barcelona. El local era focus de molésties continuades i d'enfrontaments, fins el punt que el passat 3 de maig va haver-hi un ferit greu en una batussa.

Aquest matí, la Policia Municipal i els serveis municipals d'Urbanisme, Protecció de la Salut i d'Obres Públiques han dut a terme un operatiu conjunt al local de l'avinguda de Barcelona núm. 154, que estava ocupat "i havia generat diverses molèsties i queixes ciutadanes", segons ha informat el consistori.

En el moment de la intervenció ja no hi havia cap persona dins l'espai, i s'ha pogut requerir a la propietat que, de manera immediata, adopti les mesures necessàries "per restablir les condicions de seguretat i salubritat de l'edifici, assegurant-ne també tots els accessos per impedir noves ocupacions".

Estratègia

Aquesta operació conjunta forma part, segons l'Ajuntament, "d'una estratègia de seguretat més àmplia que l'Ajuntament porta aplicant des de fa mesos contra els establiments que generen inseguretat ciutadana, alteren la convivència i faciliten activitats il·legals".

El pla compta amb un Equip de Treball Transversal Per Projectes (ETTP), dedicat específicament a la vigilància de locals i establiments conflictius. "A més, és una estratègia que es treballa a la Taula Municipal d'ús anòmal de l'Habitatge, que ha fet seguiment d'aquest cas i que continua treballant en la situació d'altres ocupacions conflictives", conclou el govern municipal.