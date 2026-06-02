La preparació per les PAU va més enllà de llibres: “Són importants, però no determinen tota una vida”

Prop d’un miler estudiants terrassencs afrontaran la setmana vinent les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), una convocatòria que torna a batre rècord de participació per cinquè any consecutiu a nivell català. Les proves, que es faran amb la mateixa estructura i criteris de correcció que el curs passat, mobilitzaran 2.400 docents entre correctors i vigilants, es desenvoluparan en 1.500 aules de 223 tribunals repartits en 33 municipis i generaran més de 245.000 exàmens.
Els alumnes s’enfrontaran a una fase d’accés obligatòria de cinc exàmens i, si volen millorar la nota d’admissió, podran presentar-se a un màxim de tres matèries addicionals. Enguany tampoc hi haurà canvis en el model de prova: cada matèria té un únic model d’examen, tots els exercicis d’un examen són obligatoris, tot i que algun exercici pot presentar algun tipus d’opcionalitat. Les preguntes tancades podran suposar un màxim del 30% de l’examen.
Però, més enllà dels continguts acadèmics, la preparació de la selectivitat també implica gestionar els nervis, les expectatives i la pressió. Així ho explica Dídac Roig, responsable de pedagogia de batxillerat de l’Escola Pia, que insisteix que les PAU no són una cursa d’última hora. “És una preparació que ve de lluny. Els alumnes fa un curs i mig que treballen amb proves similars i el més important és recordar-los que no s’ho juguen tot en aquestes darreres setmanes”, assenyala.
Al centre educatiu, la preparació final combina els repassos amb espais de trobada entre alumnes i professorat per resoldre dubtes i compartir inquietuds. Segons Roig, mantenir les rutines ajuda a normalitzar una situació que sovint es viu amb molta intensitat. “No deixem els estudiants sols a casa. Continuem treballant plegats fins a l’últim moment perquè sentin que és una continuació del que han fet durant tot el curs”, explica.
Entre les preocupacions més habituals hi ha la incertesa sobre el contingut dels exàmens, la gestió del temps i la tria correcta de les preguntes opcionals. Per això, els centres treballen amb simulacres i exàmens d’anys anteriors per familiaritzar els estudiants amb el format. També es presta atenció a aspectes pràctics com el funcionament dels tribunals, els espais on s’examinaran o la documentació que hauran de portar.
Roig admet que la pressió ha augmentat en els darrers anys, especialment entre els estudiants que aspiren a graus amb notes de tall molt elevades. Tot i això, defensa la importància de relativitzar els resultats. “És important tenir alternatives. Les PAU són importants, però no determinen tota una vida. Arribar-hi amb un excés de pressió acaba sent contraproduent”, afirma.
Un missatge similar comparteix Laura Garcia, que l’any passat va ser una de les millors notes de Terrassa amb un 9,1. Recorda els dies previs com una barreja d’estrès, cansament i inseguretat, però també com el moment de prendre consciència de la feina acumulada. “Penses que encara no saps prou coses, però després t’adones que portes pràcticament dos anys treballant el mateix temari i que moltes coses ja les tens interioritzades”, explica.
Per a Garcia, els últims dies han de servir sobretot per consolidar coneixements i preservar l’equilibri emocional. Recomana fer repassos finals i practicar amb exàmens d’altres anys, però també reservar temps per a activitats que ajudin a desconnectar. “Si passes massa hores estudiant, al final no les aprofites. És important trobar moments per fer esport, quedar amb els amics o simplement descansar. Després, quan et poses a estudiar, estàs molt més concentrat”, assegura.
Els resultats de les PAU es coneixeran el 23 de juny, mentre que la matrícula universitària es farà entre el 21 i el 23 de juliol.
Una campanya per reduir l’estrès
Coincidint amb la celebració de les proves, el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat la campanya “Fes les PAU en pau”, una iniciativa centrada en el benestar emocional dels estudiants. La proposta ofereix consells pràctics per afrontar els exàmens amb serenor, com planificar els darrers repassos, mantenir bons hàbits de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió i confiar en la feina feta durant el curs. La campanya inclou missatges de concursants del programa “Eufòria”, continguts per a xarxes socials i falques radiofòniques, i posa especial èmfasi en el paper de les famílies, les amistats i el professorat com a principals suports emocionals durant aquests dies.