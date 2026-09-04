El barri de Plaça Catalunya - Escola Industrial obre el cicle de festes de tardor a Terrassa

Arriba el setembre i, amb ell, l'activitat als barris terrassencs després de la pausa de l'estiu. El barri de Plaça Catalunya - Escola Industrial serà el primer de la ciutat a reprendre el calendari festiu amb la celebració de la seva Festa Major, organitzada per la mateixa Associació de Veïns.
Enguany, l'entitat veïnal ha apostat per una estructura de calendari dividida en dues setmanes: un primer tast per anar escalfant motors, aquest dissabte 5 de setembre i la traca principal, amb la majoria de les propostes, durant la setmana següent.
El preludi amb ritme de swing
La celebració arrencarà el dissabte 5 de setembre amb la quarta edició del "Sopar i Swing". A les 21 hores s'obrirà la vetllada amb una botifarrada popular, seguida d'un concert i classe oberta de "lindy hop" a càrrec de l'escola de ball Triple Step. Durant tota la nit hi haurà servei de bar i barra a la plaça.
Els dies grans de la festa
El plat fort arribarà el dijous 10 de setembre, vigília de la Diada, quan la plaça torni a bullir d'activitat des del migdia fins a la nit:
La tarda començarà a les 17.30 hores amb una sessió de "zumba familiar" amb la Nidal (Terrassa Sport Dance), a la qual seguirà una classe oberta de batxata a les 20.30 hores amb la Mercè Plaça. A les 21.30 hores tindrà lloc el tradicional Sopar Popular de Germanor (de carmanyola), on el barri posarà la venda de botifarres i la música de la nit anirà a càrrec dels DJ’s Patatas Bravas.
L'endemà, divendres, la jornada arrencarà ben d'hora amb una nova classe magistral de zumba (10 hores ) i una xocolatada popular a les 11, gentilesa de la Junta amb la col·laboració de la Pastisseria Núria. Després de les animacions infantils (+QueJuego), a les 13 hores se celebrarà el vermut per a socis, comerciants i entitats col·laboradores a la Plaça Catalunya amb la col·laboració de Carns Puyol.
Per a la tarda de divendres s'han reservat els actes més institucionals i culturals: A les 18 hores, el Pregó de Festa Major a càrrec de l'Àngels i el Carles de la Pastisseria Núria. Seguit d'un concert del duet Dani & Frida (cançó catalana, R&B i soul). Més tard, a les 19.30 hores, cantada d'havaneres amb el grup Mar Brava, que inclourà el tradicional rom cremat a la mitja part, a més del sorteig d'un pernil de Cal Toni i un obsequi de la Farmàcia Núria Pau.
Traca final amb foc
Com era d'esperar, el punt i final a la primera festa de barri del curs el posarà la Nit de Foc a les 21.30 hores de divendres, un espectacle pirotècnic a càrrec dels Diables de Sant Pere Nord que acomiadarà les celebracions fins a l'any vinent.