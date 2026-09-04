Amunt i Crits triomfa a Andorra: "No és només un concurs, és una sortida per retrobar-nos tots"

L’activitat sardanista egarenca ha agafat de nou el ritme de competició després de les vacances d’estiu i del seu viatge a Estocolm. Les colles de l’entitat Amunt i Crits han tornat als parquets al Concurs d’Encamp, a Andorra, en un cap de setmana que ha combinat la part competitiva amb la convivència de l'entitat.
“No és només una sortida de concurs, sinó una sortida lúdica i de cap de setmana per poder retrobar-nos tots els dansaires, familiars i socis”, expliquen des de la colla terrassenca després d'un viatge que ha aplegat una seixantena de persones.
A la pista, la colla gran Amunt i Crits va aconseguir el primer lloc del concurs, mentre que en la categoria de veterans la colla Continuïtat va signar la tercera posició i la colla Flors d'Estiu va acabar en setè lloc. A més, les formacions Amunt i Crits i Continuïtat van ser les úniques de tot el concurs capaces de resoldre la sardana revessa.
Amb els assajos reprenent la rutina habitual, l'entitat no s'atura. Aquest mateix cap de setmana de divendres a diumenge, els dansaires participen en l'espectacle La Nit de la Llum, que es representa al conjunt monumental de la Seu d'Ègara.