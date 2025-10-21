Detinguts 16 membres d’una organització criminal molt activa dedicada al tràfic de cocaïna a Terrassa

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de l’ABP de Terrassa, que ha liderat la investigació, amb la col·laboració de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord van detenir 16 persones, d’edats compreses entre 20 i 54 anys, com a presumptes autores dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, el passat 16 d'octubre.
Una investigació de més de 9 mesos ha permès desmantellar una organització criminal ubicada a Terrassa que es dedicava al tràfic de drogues, principalment cocaïna. Després de desmantellar diversos punts de venda de droga a la ciutat, els objectius dels investigadors van canviar i es van enfocar en els líders de l’organització que copaven les posicions més altes de responsabilitat i lideratge dins de l’entramat criminal.
Es tracta d’una organització que operava des de diversos immobles del districte 6 de Terrassa, amb la finalitat d’abastir de droga, principalment cocaïna, tant a altres traficants com a consumidors. Havien fet d’aquest districte de la ciutat la seva base d’operacions, fet que propiciava que augmentessin els delictes patrimonials perpetrats per delinqüents multireincidents.
A mesura que les investigacions avançaven, van poder corroborar que l’organització estava formada per més de 15 persones que tenien diferents rols i responsabilitats. A banda del líder, principalment objectiu de la investigació, l’estructura criminal també disposava de membres que s’encarregaven d’adquirir la droga, guardar-la en llocs segurs i distribuir-la.
La venda de la droga es feia directament des dels pisos del districte 6, però també es desplaçaven en vehicle i, sobretot, en patinet elèctric. Prenien moltes mesures de contra vigilància per no ser detectats pels policies.
Un cop van tenir tota la investigació finalitzada, el 16 d’octubre es van fer 8 entrades i escorcolls, sota manament judicial, en immobles principalment del districte 6 però també dels barris de la Cogullada i la Maurina. El resultat va ser la detenció de 16 persones i la intervenció de més de 350 grams de cocaïna, 1,6 kg de marihuana, 10 balances de precisió, més d’11.000 euros en efectiu, un inhibidor de freqüències, una arma curta d’aire comprimit, un puny americà i un matxet.
En les entrades hi van participar, a banda dels investigadors, el Grup Especial d’Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (BRIMO), la Unitat de Seguretat Ciutadana de Terrassa, la Unitat Canina i la Unitat de Drons.
El 18 d’octubre els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa.
Amb la finalització d’aquesta investigació es dona per desmantellada aquesta organització criminal.