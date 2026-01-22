La Unitat d’Asma del CST assoleix l’acreditació d’Excel·lència de la SEAIC

La Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC) ha reacreditat la Unitat d’Asma del Servei d’Al·lergologia del Consorci Sanitari de Terrassa – Hospital Universitari com a Unitat d’Asma Greu d’Excel·lència, un reconeixement que suposa un pas endavant respecte a l’anterior acreditació com a unitat bàsica. Aquesta distinció certifica l’alt nivell assistencial, formatiu i investigador del servei i el consolida com a referent en l’abordatge de l’asma greu.
El procés d’acreditació de la SEAIC estableix tres nivells —bàsic, especialitzat i d’excel·lència— i avalua aspectes clau com la qualitat de l’atenció al pacient, la implementació de tècniques avançades, la formació continuada dels professionals i la participació activa en projectes de recerca científica.
A més, la SEAIC ha reconegut la Unitat com a Unitat Docent, fet que permetrà desenvolupar formació sanitària reglada en asma greu, una acreditació de la qual fins ara no es disposava i que reforça el prestigi del centre i del Servei d’Al·lergologia dins del sistema sanitari.
Segons dades d’experts, l’asma afecta a Espanya prop de tres milions de persones. D’aquestes, entre un 5 i un 10% pateixen asma greu i, aproximadament, la meitat presenta un mal control de la malaltia, amb un impacte directe en l’ús dels serveis d’urgències i les hospitalitzacions.
Les Unitats d’Asma Greu tenen com a objectiu garantir un abordatge integral de la patologia, amb protocols actualitzats, accés a teràpies innovadores i una coordinació efectiva entre professionals. En aquest context, la SEAIC ha felicitat el Servei d’Al·lergologia del Consorci Sanitari de Terrassa, coordinat per la Dra. Marta Viñas Domingo, per una doble reacreditació que consolida el centre com a referent assistencial i docent en l’asma greu.