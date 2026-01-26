La Xicra, entre les 50 millors pastisseries de Catalunya

La pastisseria La Xicra, situada al barri de Sant Pere, ha tornat a ser reconeguda amb el prestigiós guardó La Fava de Cacau, una distinció que la situa entre les 50 millors pastisseries de Catalunya de l’any 2026. Aquest és el tercer any consecutiu que l’establiment liderat per Berta Company rep aquest reconeixement, consolidant-se com un referent de qualitat, creativitat i excel·lència dins del sector pastisser català.
El premi s’ha atorgat en el marc de la 9a Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, un esdeveniment que s’ha reafirmat com una cita imprescindible en el calendari internacional de la pastisseria. La mostra és un punt de trobada on conflueixen tradició, innovació i talent, apropant l’alta pastisseria tant al públic especialitzat com a l’amateur, amb visitants arribats d’arreu de l’Estat i d’altres països. La inauguració de la Mostra va anar a càrrec de la cuinera i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau.
9a edició de la Mostra
Aquesta novena edició va comptar novament amb la col·laboració de l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, de la qual forma part el terrassenc Miguel Zaguirre, una aliança clau per portar a Sant Vicenç dels Horts alguns dels millors professionals del món. L’esdeveniment s’ha estructurat al voltant de tres grans pilars: el 4t Concurs d’Escoles de Pastisseria, les sessions de cuina en directe amb figures de primer nivell com Christian Escribà i diversos convidats internacionals, i la 7a gala dels guardons Fava de Cacau, celebrada aquest cap de setmana.
Els Fava de Cacau són considerats el reconeixement de més prestigi del sector a Catalunya. El jurat, coordinat per l’especialista Marc Balaguer, està format per professorat de pastisseria, periodistes gastronòmics i professionals del sector sense establiment propi, garantint així una valoració independent i rigorosa.
En aquest context d’excel·lència i reivindicació del talent, el nou reconeixement a La Xicra reforça la seva trajectòria i el seu compromís amb una pastisseria d’autor arrelada al territori i oberta a la innovació.