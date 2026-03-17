Els Minyons escalfen motors al Poble-sec abans d’actuar a Can Palet

Els Minyons de Terrassa van començar a greixar la maquinària de la nova temporada 2026 amb una actuació solvent a domicili. Diumenge passat la colla malva va viure la seva primera sortida fora de la ciutat amb una diada a la plaça de Santa Madrona, al barri del Poble-sec de Barcelona. L’exhibició va servir per rodar les estructures bàsiques i consolidar els troncs en aquest primer tram de l’any.
La matinal castellera va arrencar amb l’execució simultània de dos pilars de quatre, que van donar pas a les rondes de castells. Els de la camisa malva van apostar per una gamma de set de manual, descarregant amb molta seguretat el 3 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7. Per tancar la seva estada a la capital catalana, la colla va exhibir un vano de cinc.
Després d’aquest bon debut a Barcelona, els Minyons tornaran a plaça aquest diumenge vinent a Terrassa. La cita serà a les 11.30 hores amb motiu de la Festa Major del barri de Can Palet. En aquesta ocasió, els terrassencs compartiran plaça amb els Sagals d’Osona i els Castellers de Mollet. Aquesta diada serà especialment significativa, ja que representarà l’única actuació dels malva en una festa major de barri aquesta temporada. Malgrat aquesta puntualitat en el calendari de diades, des de la colla han volgut subratllar el seu compromís amb el teixit veïnal.
Per aquest motiu, l’entitat continua treballant per apropar el fet casteller als barris de Terrassa a través d’una programació constant de tallers i activitats socioculturals.