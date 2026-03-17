MútuaTerrassa acull la defensa d’una tesi doctoral sobre la prevalença de la malaltia celíaca

L’edifici docent de MútuaTerrassa ha acollit aquest matí la defensa de la tesi doctoral titulada “Prevalença de malaltia celíaca clínicament diagnosticada i factors relacionats amb l’adherència a la dieta sense gluten i la resposta clínica: un estudi de base poblacional”. El treball ha estat elaborat per Ivan Villar, metge de família del CAP Florida Sud de l’Hospitalet de Llobregat i investigador de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol).
La tesi ha estat dirigida per la Maria Esteve, cap del grup de recerca del servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) i professora agregada del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, juntament amb Jesús Almeda Ortega, especialista de l’àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital de Santa Ana de Granada. El tutor del treball ha estat Xavier Calvet Calvo, catedràtic de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de la Unitat de Gastroenterologia del servei de l’Aparell Digestiu de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
El tribunal encarregat d’avaluar la tesi ha estat presidit per Rafel Ramos Blanes, catedràtic de Medicina de Família i director científic del Campus de Salut de la Universitat de Girona. També n’han format part Eugeni Domènech Morral, cap del servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i professor agregat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a secretari, i Leticia Moreira Ruiz, consultora del servei de Gastroenterologia de l’Hospital Clínic i coordinadora de la Clínica d’Alt Risc de Càncer Digestiu del mateix centre, com a vocal.
El treball, que ha obtingut la qualificació d’excel·lent, analitza la prevalença de la malaltia celíaca clínicament diagnosticada en la població general a partir de les dades de la història clínica electrònica de Catalunya. Entre les conclusions principals, l’estudi posa de manifest l’existència d’una bretxa significativa entre la seroprevalença de la malaltia i la prevalença clínica diagnosticada.
A més, la recerca avalua de manera multidimensional l’adherència i la resposta a la dieta sense gluten en adults celíacs. Els resultats indiquen que només una quarta part dels pacients aconsegueix una resposta clínica completa, fet que reforça la necessitat d’impulsar estratègies de detecció activa i un seguiment estructurat dels pacients. En aquest procés, l’estudi destaca la importància de la coordinació entre l’atenció primària, l’atenció especialitzada i els dietistes-nutricionistes.