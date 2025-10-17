LaFACT celebra la 3a “Vida amb Sentit +60”

LaFACT, Factoria Social de Terrassa, acollirà el pròxim 20 d’octubre la tercera edició del cicle Vida amb Sentit +60, una proposta que enguany convida a reflexionar sobre “la fragilitat de la realitat a l’era de la intel·ligència artificial”. L’activitat s’emmarca dins del Mes de la Gent Gran i es desenvoluparà a la Sala d’Actes de la Factoria Cultural (Rambla d’Ègara, 340) a partir de les 9.30 hores.
La jornada s’obrirà amb la ponència “Veritat o mentida?”, a càrrec de Carlos Iglesias, expert en innovació i estratègia digital, recentment reconegut per Forbes España com una de les 100 persones més creatives en el món dels negocis. Iglesias abordarà com les noves tecnologies han transformat la percepció de la realitat i com la intel·ligència artificial pot fabricar imatges, vídeos o veus completament falses però versemblants. La seva intervenció donarà pas a un debat amb el públic.
L’acte es clourà amb el monòleg “El viatge dels meus somnis”, escrit i interpretat per Teresa Casals, actriu terrassenca i exregidora de Gent Gran. L’obra, que combina humor i tendresa, reivindica el paper de les persones grans a través del personatge de la Rosa Pladellorens, una dona que veu a punt de fer-se realitat el somni de viatjar a Noruega.
El cicle Vida amb Sentit +60 forma part de la iniciativa LaFACT Zona 60, orientada a apropar la cultura a les persones majors de 60 anys, fomentar la participació i reduir les bretxes socials. L’entrada és gratuïta amb aforament limitat, i en finalitzar l’acte s’oferirà un aperitiu.