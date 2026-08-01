Un polo d’orxata per cada donant de sang

Amb la calor de l’estiu, un gelat pot ser la millor recompensa després d’un gest solidari. L’Orxateria Ribera impulsa una iniciativa amb el Banc de Sang i Teixits (BST) per regalar un polo d’orxata a totes les persones que donin sang, plasma o plaquetes a partir del 10 d’agost i durant una setmana. L’objectiu és doble: oferir un petit detall als donants i contribuir a reforçar unes reserves que, com és habitual durant els mesos d’estiu, disminueixen de manera significativa.
La campanya va néixer arran de la proposta de la cosina del copropietari de l’orxateria, Toni Gómez Ribera, vinculada al Banc de Sang i donant habitual. “Ella em va comentar que als estius acostumen a fer alguna iniciativa per atraure més la gent, perquè baixa el nombre de persones que van a donar sang”, explica. Apunta que “em van dir de fer alguna cosa típica d’aquí, que fos fàcil d’emmagatzemar, i vam decidir fer polos d’orxata”, relata Gómez. A més dels d’orxata, també n’hi haurà “d’alguna fruita, per si a algú no li agrada l’orxata”.
L’Orxateria Ribera ha preparat inicialment uns 300 gelats, una xifra pensada per cobrir la setmana de campanya. Tot i això, el responsable assegura que, si la resposta és superior a l’esperada, n’elaboraran més. “Si se n’ha d’afegir algun per allargar la setmana, no hi haurà cap problema”, afirma.
Un estiu amb menys donacions
La iniciativa arriba en un moment especialment delicat per a les reserves de sang. El BST informa que, cada dia, entre 800 i 1.000 persones necessiten una transfusió a Catalunya, però actualment les previsions se situen al voltant de les 600 donacions diàries, aproximadament un 20% per sota de les necessàries.
Cada donació permet extreure uns 450 mil·lilitres de sang, un procés que pot anar seguit d’una estona de descans, hidratació i algun aliment per evitar marejos. En aquest context, un gelat ben fred es converteix en un complement especialment agraït durant els dies de més calor.
A més, la sang té una vida útil limitada, fet que obliga a mantenir un flux constant de donacions al llarg de tot l’any. Amb aquesta campanya, l’Orxateria Ribera vol aportar el seu granet de sorra. “No sé si servirà tant per engrescar la gent, però sí perquè qui hi vagi tingui un detall”, conclou Gómez.