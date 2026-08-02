Amunt i Crits portarà la sardana terrassenca a l’Aplec Internacional d’Estocolm

L’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits farà aquest mes d’agost un pas important en la seva trajectòria amb la participació, per primera vegada, a l’Aplec Internacional que organitza Adifolk. La cita, que enguany se celebrarà a Estocolm, reunirà més de 1.200 actuants catalans per difondre la cultura popular del país a l’estranger.
Un total de 18 integrants de la colla terrassenca es desplaçaran a la capital sueca entre els dies 13 i 17 d’agost per ensenyar i ballar sardanes davant del públic internacional. Serà la primera ocasió en què Amunt i Crits participa en aquest esdeveniment com a colla sardanista, un objectiu que feia anys que perseguia.
Des de l’entitat expliquen que feia temps que volien formar part de l’Aplec Internacional, però que les dates de les edicions anteriors no s’adaptaven a la disponibilitat dels seus membres. Enguany, finalment, han pogut fer realitat aquest desig.
L’Aplec Internacional és una de les principals iniciatives de projecció exterior de la cultura popular catalana. Durant diversos dies, colles de sardanes, esbarts, gegants, castellers, bestiari, diables i altres entitats ofereixen actuacions, tallers i exhibicions amb l’objectiu d’apropar les tradicions catalanes al públic del país amfitrió.
Els integrants d’Amunt i Crits afronten aquesta experiència amb "moltes ganes i il·lusió", diuen, conscients que serà una oportunitat per donar a conèixer la sardana més enllà de Catalunya i representar Terrassa en un dels esdeveniments internacionals més destacats de la cultura popular catalana.