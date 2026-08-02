L'ADF mostra el seu dia a dia al govern municipal des de la nova base d'Els Bellots

L'Ajuntament de Terrassa va visitar aquest dissabte la base de l'Associació de Defensa Forestal (ADF), situada a Els Bellots, en una jornada que va servir per presentar la nova cap de Protecció Civil, Montserrat Font, i perquè els responsables municipals coneguessin de primera mà el dia a dia dels voluntaris forestals en plena campanya d'estiu.
A la visita hi van participar el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, la regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón, i la mateixa Montserrat Font. El coordinador de l'ADF, Toni Granados, els va mostrar les instal·lacions i els va explicar el funcionament habitual de les guàrdies, des del brífing inicial, en què es distribueixen els equips i els vehicles, fins a la coordinació amb Bombers i la Policia Municipal abans de cada sortida de vigilància.
Els representants municipals també van compartir una patrulla amb els voluntaris per conèixer sobre el terreny les tasques de prevenció i vigilància forestal que es duen a terme durant els mesos de més risc d'incendi. La ruta va transcórrer per la zona de Can Amat, on els membres de l'ADF van explicar la feina de manteniment que realitzen durant l'hivern a les bases d'aigua utilitzades pels Bombers, i va finalitzar al mirador de Can Candi. Des d'aquest punt van exposar el protocol d'actuació que segueixen davant la detecció d'una columna de fum i la coordinació amb els serveis d'emergències.
Segons explica Granados, la visita també va permetre mostrar la plena operativitat de la nova base d'Els Bellots, des d'on aquest estiu l'ADF centralitza tota l'activitat. A diferència d'anys anteriors, els voluntaris ja no han d'iniciar les guàrdies a la plaça del Progrés, sinó que tot el dispositiu es coordina des de les noves instal·lacions, on es duen a terme els brífings, la preparació dels equips i la gestió dels vehicles.
El coordinador de l'entitat valora positivament la trobada i destaca que els responsables municipals van poder conèixer de primera mà la feina que desenvolupen els voluntaris al llarg de tot l'any, tant en les tasques de vigilància estival com en les de manteniment i prevenció que es duen a terme fora de la campanya d'incendis.