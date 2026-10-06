L’Ajuntament de Terrassa inicia una cooperació amb Palestina

Terrassa ha format part d’una delegació de municipis catalans a una trobada a la ciutat d’Amman, a Jordània. L’Ajuntament egarenc ha participat compartint la seva experiència en l’àmbit de l’emprenedoria i l'economia social amb diversos municipis palestins. A les jornades també s’han deliberat projectes en altres matèries, com el canvi climàtic o la resiliència urbana.
Les jornades han estat impulsades des de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el projecte Districte 11. Ambdues institucions impulsen Catalunya-Palestina. Iniciativa de cooperació municipal, una acció desenvolupada conjuntament amb l'Associació d’Autoritats Locals de Palestina (APLA) per donar suport a projectes liderats pels governs locals palestins.
A la trobada han participat dotze municipis de Cisjordània, que han presentat diverses iniciatives relacionades amb la millora de la qualitat de vida de les seves comunitats. Malgrat la complexa situació que afronten diàriament, els governs locals participants continuen promovent projectes per reforçar la sostenibilitat urbana, generar oportunitats econòmiques i donar resposta a les necessitats de la població.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és enfortir les capacitats municipals mitjançant la posada en comú de les propostes impulsades per cada territori, a més d’establir espais d'intercanvi d'experiències i avançar en la definició de les actuacions que es desenvoluparan en el marc del projecte. D’aquesta manera, es busca consolidar la cooperació entre municipis catalans i palestins i contribuir al desenvolupament local dels territoris implicats.
La presència de Terrassa en aquestes jornades referma el compromís de l’Ajuntament amb el seu treball en cooperació internacional, amb la vocació que la normalitat torni al territori palestí i amb la voluntat de contribuir, des de l’àmbit local, a construir un món més just, solidari i en pau.