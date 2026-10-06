El jutjat d’instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres homes detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa. La causa està oberta pels delictes d’intent d’homicidi, lesions i atemptat contra agents de l’autoritat.
Els fets van passar cap a les 22.30 hores de dijous passat, després que els agents detectessin un vehicle sospitós mentre feien un servei a l’AP-7. Quan van intentar identificar els ocupants, aquests van fugir i haurien intentat atropellar els agents.
Posteriorment, els guàrdies civils van localitzar el vehicle al barri de Can Parellada. Segons la investigació, els ocupants els haurien esperat en aquest punt i haurien disparat contra els agents, en una emboscada que va acabar amb dos policies ferits.
Un dels guàrdies civils va rebre quatre impactes de bala, mentre que l’altre en va rebre un. Malgrat la gravetat de les ferides, tots dos estan fora de perill. Un dels agents va ser, de fet, qui va alertar els serveis d’emergències mentre auxiliava el seu company.
Els dos ferits van ser traslladats en ambulància a centres hospitalaris. Un va ser evacuat a l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i l’altre, a MútuaTerrassa.
Després de la detenció dels tres presumptes autors, el jutjat ha acordat el seu ingrés a presó provisional mentre continua la investigació dels fets.