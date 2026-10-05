TxT admet que el vot de Junts contra els decrets d'habitatge "ens ha incomodat moltíssim"

L'ona expansiva de la convocatòria de les generals del 29 de novembre ha arribat al govern municipal, que formen Tot per Terrassa (TxT) i Junts, i hi ha obert una escletxa. Xavier Cardona, tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i portaveu de TxT, admet que el vot de Junts al Congrés contra els decrets d'habitatge "ens ha incomodat moltíssim", tot i que defensa que a la ciutat els socis "sempre hem anat a una" i qualifica d'"excel·lent" la relació amb Meritxell Lluís i Montserrat Caupena. Això sí, avisa que la situació els obliga a "valorar tots els escenaris" i a ser molt responsables per "intentar salvar la governança d'aquesta ciutat".
Pedro Sánchez ha anunciat aquest dilluns l'avançament electoral després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge amb el vot en contra del PP, Junts i Vox. Cardona ha retret a Junts que, si tenien un decret alternatiu preparat, no l'haguessin presentat, i ha explicat que les bases ho estan "patint". És "un tema que posarem sobre la taula al grup municipal", ha dit, alhora que estaran pendents de "com avancen les campanyes" dels partits. Ha reivindicat la feina de Lluïsa Melgares, regidora de Polítiques d'Habitatge, de qui ha dit que és "una política activa" que "està al costat de les persones": "L'habitatge és una prioritat cabdal".
Per la seva banda, Meritxell Lluís, portaveu de Junts i tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, ha rebutjat que les eleccions siguin "una pugna entre les dretes i les esquerres" i ha defensat el paper del seu partit al Congrés: "Si hi ha eleccions a Madrid és perquè Junts ha impedit que l'Estat arrasi" el teixit de petits propietaris i pimes. Preguntada per si això pot afectar el govern de la ciutat, ha respost: "Nosaltres aportem estabilitat al govern i molta feina feta". Lluís ha assegurat que a Terrassa, amb el Pla local d'habitatge aprovat, "ens sentim molt còmodes", però ha defensat que els decrets del govern espanyol "no resolen la crisi" i que "poden reduir l'oferta i perjudicar petits propietaris i, indirectament, llogaters".
A la ciutat, Cardona ha advertit que el relleu a la Moncloa pot afectar dossiers oberts amb l'Estat, com la ronda Nord o les inversions ferroviàries: "Se'ns canvien interlocutors, però és veritat que no podem parar". Ha recordat que Terrassa és "un ajuntament molt infrafinançat" i que la reforma del finançament local no ha arribat.
L’oposició
Sobre les eleccions, Javi García, portaveu adjunt del PSC, ha defensat que "ara és el moment de decidir" entre el model de la dreta i l'extrema dreta, "del no a tot", i el d'un govern que vol continuar "millorant el salari mínim, les pensions" i l'accés a l'habitatge: "Ens juguem el futur del país, de tota una generació". García ha recordat que, sense una majoria, mesures com els decrets "al final no es poden aplicar".
Crítiques a Sánchez
La portaveu d'ERC, Ona Martínez, ha dit que sortiran a "defensar Catalunya i Terrassa" i ha carregat tant contra el govern de PSOE i Sumar per la seva inacció, com "contra els qui van tombar els decrets per interessos propis". Marta Giménez, del PP, ha valorat positivament una convocatòria que creu que arriba tard i ha recordat que el PP va guanyar les últimes generals, però no va poder governar pel que ha qualificat de "pacte de la vergonya". "El país està pagant les conseqüències de vuit anys de socialisme", ha afirmat.
Sense inauguracions oficials
La convocatòria electoral té efectes immediats a l’Ajuntament. Des que el decret es publica al BOE, aquest dimarts, i fins al dia de les eleccions, la llei electoral prohibeix als poders públics fer actes d'inauguració d’obres o serveis. Això no impedeix que entrin en funcionament. A Terrassa, la restricció afecta projectes que el govern tenia previst inaugurar amb actes lluïts, com el parc de la República o la Masia Freixa, a més de la primera pedra del tanatori d’animals. Segons Cardona, en el cas del parc de la República, s’estudiarà com es fa. “No podem bloquejar la vida de la ciutadania”, va dir. També va advertir que unes eleccions no previstes el 29-N obligaran a mobilitzar molts treballadors públics, meses i espais, just quan comença la campanya de Nadal.