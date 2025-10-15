L’Ajuntament de Terrassa ultima l’expedient únic d’obres i activitats econòmiques

A partir de l’any vinent, posar en marxa una activitat econòmica a Terrassa serà més senzill gràcies a la implantació de l’Expedient Únic d’Obres i Activitats (EXPUN). Així ho assegura l’Ajuntament, els serveis de Legalització d’Activitats i de Llicències i Inspecció del qual estan ultimant els treballs tècnics necessaris per posar en marxa, el primer trimestre del 2026, un nou procediment administratiu que unificarà els tràmits relatius a la posada en marxa d’activitats econòmiques i les obres vinculades a aquestes.
Aquest dimecres, la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, ha presentat l’expedient únic a la Cambra de Comerç, la Cambra de la Propietat i Pimec i, properament, farà el mateix davant de la Cecot, els col·legis professionals i el Gremi de la Construcció. També aquest dimecres Lluís ha exposat la proposta als grups polítics municipals, abans d’elevar al ple les modificacions de les ordenances fiscals que comportarà aquesta mesura.
El consistori preveu que el 96% de les noves activitats econòmiques que es posin en marxa a partir del 2026 es beneficiïn d’aquesta simplificació, ja que la majoria d’aquestes es legalitzen pel règim de comunicació. El 4% restant correspon a activitats econòmiques que, per la seva naturalesa, requereixin una llicència.
Actualment, el règim de comunicació implica seguir dos procediments administratius independents (comunicació d’obres i comunicació d’activitats) i pagar les taxes corresponents per a cadascun d’aquests. El nou procediment unificat permetrà comunicar tant les obres com l’activitat amb un sol tràmit i una sola taxa.
La proposta de nova taxa manté el sistema de càlcul de la taxa d’activitats actual, però incorpora un rang variable en funció de la superfície construïda. Es preveu que aproximadament un 93% de les noves activitats paguin menys que amb el sistema actual, arribant a un 25% menys en alguns casos. Només el 7% de les noves activitats pagaran una taxa més alta que en el sistema actual, amb un increment màxim del 5%, que inclou el 2,5% d’increment previst per a totes les taxes municipals l’any vinent.