L'Ajuntament exigeix una investigació i més recursos en salut mental arran del suïcidi a l’Hospital de Terrassa

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa ha fet públic un comunicat en què expressa la seva “profunda tristesa i preocupació” pel suïcidi d’una pacient a les urgències de l’Hospital Universitari de Terrassa. El consistori ha traslladat el seu condol a la família de la víctima i al personal del centre que va haver d’actuar en aquell moment, i subratlla que “una situació així mai s’hauria d’haver produït”.
En el comunicat, l’Equip de Govern considera “imprescindible” que el Departament de Salut impulsi una investigació transparent per aclarir què va succeir i obtenir conclusions que permetin millorar l’atenció. A més, insta l’Hospital de Terrassa a fer una revisió interna dels protocols i del funcionament dels serveis d’Urgències, amb l’objectiu de reforçar la seguretat i garantir una atenció adequada.
El consistori posa de manifest que aquest cas exemplifica la necessitat urgent de reforçar els recursos en salut mental i psiquiatria, tant en personal com en mitjans materials. L’Ajuntament remarca que la demanda de serveis en aquest àmbit ha augmentat en els darrers anys i que cal una aposta decidida per part de la Generalitat per donar-hi resposta.
Les peticions del Govern municipal es traslladaran directament a la consellera de Salut en una reunió que s’està ultimant, on es demanarà un compromís ferm per evitar que situacions similars es puguin repetir.
El succés
Els fets van tenir lloc el passat 22 d’agost, quan una dona amb un trastorn psiquiàtric greu es va treure la vida en un box d’Urgències després d’haver-hi passat més de 48 hores a l’espera d’un llit a la planta de Psiquiatria. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha confirmat que l’incident es troba en fase d’anàlisi per part del Comitè de Qualitat i Seguretat del Pacient i que s’estan seguint els protocols establerts pel Servei Català de la Salut (CatSalut).
Segons fonts sindicals, la manca estructural de llits a la unitat psiquiàtrica provoca situacions de col·lapse que obliguen a mantenir pacients durant setmanes a urgències. Aquest estiu, alguns malalts van haver d’esperar fins a cinc setmanes abans de poder ingressar a planta.