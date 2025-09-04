Una pacient psiquiàtrica se suïcida en un box de l'Hospital de Terrassa

\r\n\r\nUna pacient amb un trastorn psiquiàtric greu es va suicidar en un box de les Urgències de l'Hospital Universitari de Terrassa el divendres 22 d'agost, segons ha pogut publicat "El Periódico" i han confirmat fonts del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). El CST assegura que aquest succés està "en fase d'anàlisi" per part del Comitè de Qualitat i Seguretat del Pacient i que s'estan seguint "tots els protocols del Servei Català de la Salut (CatSalut)".\r\n\r\nLa pacient, que tenia un "alt risc de suïcidi", portava més de 48 hores en Urgències esperant un llit per a ser ingressada en la planta de Psiquiatria. No consta, de moment, que la família hagi posat cap denúncia. Tres dies després d'aquest suïcidi, el dilluns 25 d'agost, un altre pacient psiquiàtric es va escapar de les Urgències d'aquest centre, segons expliquen els sanitaris.\r\n\r\nEl comitè d'empresa de l'hospital va relacionar aquest fet amb la “falta de llits” d'hospitalització i d'aguts, sobretot “en Psiquiatria”. “Aquest estiu, va haver-hi pacients psiquiàtrics que es van passar fins a un mes en les Urgències abans de passar a planta. El rècord van ser 5 setmanes”, va declarar Xavier Lleonart a RAC1. Per a la resta de malalts, la mitjana d'espera en les Urgències seriosa de quatre dies. Segons Lleonart, “la situació és crònicament caòtica”.\r\n \r\n