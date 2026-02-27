El CST impulsa una jornada per promoure l’autocura i la qualitat de vida després del càncer de mama

L’Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha organitzat aquest divendres a l’Hospital Universitari de Terrassa la jornada “Cuidar-se per viure: dones més enllà del càncer de mama”, una trobada centrada en l’autocura i la millora de la qualitat de vida de les dones després del procés oncològic. La iniciativa, impulsada per la Unitat de Patologia Mamària, celebra enguany la seva segona edició consecutiva.
La jornada ha estat concebuda com un espai de trobada, reflexió i aprenentatge, adreçat tant a dones amb patologia mamària com a professionals implicats en l’atenció integral del càncer de mama. L’objectiu és acompanyar el “després” del diagnòstic i oferir eines actualitzades, basades en l’evidència, que afavoreixin l’empoderament, la prevenció i la reducció del risc de recaiguda des d’una perspectiva integral.
El programa s’ha estructurat en sessions pràctiques i vivencials que han abordat aspectes clau del procés de recuperació, com la sexualitat, l’alimentació, l’impacte cognitiu dels tractaments —conegut com a chemobrain—, l’exercici físic adaptat, la gestió emocional, el moviment corporal i l’adaptació vital un cop finalitzen els tractaments adjuvants.
La inauguració de la jornada ha anat a càrrec d’Antònia Villalba, directora de l’Àmbit Matern Infantil del CST, i de Lídia Menchen Palau, infermera de la Unitat de Patologia Mamària. Villalba ha destacat el valor de compartir coneixement i experiències entre professionals i pacients, i ha subratllat la importància d’una participació activa de les dones en la presa de decisions assistencials, així com la necessitat d’acompanyar l’etapa posterior al tractament amb una mirada d’humanització.
Per la seva banda, Lídia Menchen ha remarcat que la trobada neix amb la voluntat de “posar la persona al centre de les cures”, abordant no només l’àmbit mèdic sinó també el procés vital de les dones. Ha defensat un enfocament integral de la recuperació, en què l’alimentació, la sexualitat, l’exercici físic, la salut emocional i el benestar cognitiu tenen un paper essencial, i ha definit la jornada com “un espai segur, humà i enriquidor”.
Al llarg del matí s’han dut a terme diverses ponències sobre autocura, com ara la lectura d’etiquetes i l’impacte dels disruptors endocrins, la sexualitat després del càncer de mama, el chemobrain i la recuperació de l’agilitat mental, així com una sessió dedicada a desmuntar mites sobre l’alimentació i el càncer. A la tarda, s’ha presentat una nova edició del programa Pacient Expert en càncer de mama i s’han realitzat tallers pràctics de mindfulness i d’exercici físic adaptat orientats al benestar emocional i corporal durant i després del tractament.