Torna el cicle de xerrades per a famílies amb eines educatives per afrontar els reptes quotidians

L’Ajuntament, a través dels serveis d’Educació, impulsa un any més el Cicle de xerrades per a famílies, una proposta formativa adreçada a mares i pares amb fills i filles en edat escolar. L’edició d’enguany inclou cinc sessions que es duran a terme entre el 2 de març i el 9 d’abril, amb l’objectiu de proporcionar eines per afavorir el creixement personal dels infants i reforçar les habilitats educatives en l’àmbit familiar.
El cicle manté el format telemàtic, una opció que facilita la participació de les famílies i consolida una iniciativa ja plenament arrelada a la ciutat. Les xerrades aborden aquelles qüestions que més preocupen mares i pares, com ara l’educació sexual, l’ús de les pantalles, la gestió dels límits, l’acompanyament emocional o els processos de dol. Totes les sessions aniran a càrrec de professionals especialitzats en les diferents temàtiques.
La primera xerrada tindrà lloc el 2 de març a les 18.30 hores i se centrarà en l’acompanyament en l’educació sexual d’adolescents d’entre 12 i 14 anys. La sessió, conduïda per professionals de D’EP Institut, abordarà els canvis propis de l’adolescència, la diversitat sexual i els efectes dels continguts pornogràfics, entre altres aspectes clau.
El 12 de març, també a les 18.30 hores, es durà a terme la xerrada Acompanyem en la pèrdua, orientada a ajudar les famílies a gestionar processos de dol de manera conscient i respectuosa. Anirà a càrrec de Xavi Savin, psicòleg de la Fundació Salud y Persona.
El 18 de març serà el torn de la sessió La tecnologia: com, quan i quina utilitzar, adreçada a famílies amb infants de 9 a 12 anys. Especialistes de la Fundació La Granja oferiran eines pràctiques per entendre l’impacte de la tecnologia en les emocions i fomentar un ús saludable de les pantalles des de l’educació emocional.
El cicle continuarà el 23 de març amb la xerrada No perdem la calma amb les rabietes, pensada per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. La sessió ajudarà a comprendre l’origen de les rabietes i oferirà estratègies per gestionar-les amb calma i respecte, a càrrec de l’entitat Recursos educatius per a la infància en risc.
La darrera sessió tindrà lloc el 9 d’abril, sota el títol Crits que després et fan sentir culpable?, i se centrarà en com exercir una autoritat clara i respectuosa per establir límits sense càstigs ni amenaces. La xerrada anirà a càrrec d’Anna Farreras, mestra certificada en Disciplina Positiva i facilitadora de l’Institut Català de la Felicitat.
El cicle és gratuït i obert a totes les famílies interessades. Es pot consultar el programa complet i els enllaços d’accés a les sessions al web municipal.