El ple aprova la creació de l'Observatori Municipal de l'Equitat Educativa

El ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest divendres la proposta presentada per CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central per crear l’Observatori Municipal de l’Equitat Educativa, el nou instrument que haurà d’analitzar la realitat del sistema educatiu local i orientar polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats.
El delegat d’Educació del sindicat, Manel Pérez, ha defensat que “la complexitat educativa ha crescut” i que les desigualtats socials tenen una traducció directa en les trajectòries acadèmiques. “No és el mateix atendre aquestes dificultats en escoles de màxima complexitat que en altres realitats educatives”, ha afirmat. Pérez ha recordat que ja existeixen polítiques com els plans educatius d’entorn o la gratuïtat d’I2, però ha advertit que “gratuïtat no vol dir universalitat” i que “les polítiques actuals no són suficients: haurien de ser també socioeducatives”.
Segons el sindicat, l’Observatori ha de permetre identificar les necessitats derivades de la situació social, cultural i econòmica de l’alumnat i dels centres, elaborar propostes i definir estratègies d’actuació. També haurà de promoure la participació de la comunitat educativa i d’agents del tercer sector, com Càritas o la Creu Roja.
La proposta no s’ha aprovat sense matisos. El PP ha demanat votació separada dels tres acords i s’ha abstingut en el primer -relatiu a la creació formal de l’òrgan- en considerar que ja existeixen prou organismes i taules amb funcions similars, tot i votar a favor dels altres dos punts, sobre elevar l'anàlisi de la complexitat dels centres a Educació i traslladar els acords als consells escolars. Vox s’ha abstingut.
La resta de grups hi han donat suport. Junts per Terrassa ha reivindicat l’equitat com “la columna vertebral de la societat”. ERC ha admès que, tot i disposar de dades, sovint no es transformen amb prou agilitat en mesures d’impacte immediat. El PSC ha justificat el vot favorable pels problemes de segregació escolar, mentre que Tot per Terrassa ha recordat que la qüestió ja s’havia abordat al Consell Escolar el març de 2025 i que s’ha demanat suport a la Diputació de Barcelona per actualitzar la diagnosi de la segregació i reactivar el projecte Terrassa Aprèn.
Amb l’aval del ple, el govern municipal haurà de concretar ara la creació i reglamentació del nou Observatori.