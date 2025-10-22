La nova Cafeteria Sant Llorenç combina inclusió i hostaleria

Sant Llorenç té una nova cafeteria. Aquest dimecres s'ha inaugurat la Cafeteria Sant Llorenç, un espai que neix amb una doble vocació: oferir formació professional a persones amb discapacitat intel·lectual i donar servei al veïnat del barri.
El projecte s’ubica al Casal Cívic i Comunitari Terrassa – Sant Llorenç, al carrer Montcau, 15, i és gestionat per la Fundació Privada L’Heura del Vallès. Un espai llargament reivindicat per la gent gran del barri que vol esdevenir un punt de trobada per afavorir la cohesió social, la inclusió i la formació.
L’acte d’obertura ha comptat amb la presència de la regidora de Gent Gran, Ruth Hibernón, i la tinenta d’alcalde i regidora de Salut, Laura Rivas. Aquesta última ha destacat la importància del projecte com a exemple de col·laboració entre les diferents administracions. Segons ha assenyalat, “és un projecte molt bonic, d’inclusió socioeducativa, que cal valorar. Ara ens queda, també, el centre cívic de Can Boada, que estem treballant”.
Hostaleria i inclusió
El projecte és fruit d’un conveni entre el Departament de Drets Socials i Inclusió i L’Heura del Vallès, i compta també amb la col·laboració de LaFACT per a la gestió del servei de cafeteria i menjador. Aquesta iniciativa s’emmarca en un programa de formació en hostaleria que vol promoure la inclusió social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat, combinant formació pràctica i experiència professional. A més d’obrir noves oportunitats de feina, la cafeteria vol ser un espai de trobada obert a tothom, especialment per a les persones grans que utilitzen el casal per fer activitats o tallers.