Terrassa estudia crear una nova escola bressol a El Vallès

L’Ajuntament de Terrassa té sobre la taula la creació d’una nova escola bressol municipal, que s’ubicaria a l’edifici d’infantil de l’escola El Vallès, a la carretera de Martorell. Aquest centre educatiu, actualment amb una sola línia educativa, es destinaria parcialment a acollir la primera infància, un canvi que requerirà adequacions per adaptar-lo a les necessitats d’aquesta etapa educativa inicial.
El projecte, que ja s’ha encarregat als serveis tècnics, hauria d’estar redactat abans d’acabar el mes de novembre. La proposta preveu unes 70 places distribuïdes en una aula de lactants, dues per a infants d’un any i dues més per a nens i nenes de dos anys.
La tinenta d’alcalde Patricia Reche ho ha explicat aquest dimecres a la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació. Reche ha dit que el govern municipal ja ha informat el Departament d’Educació sobre la iniciativa. Segons ha detallat, la Generalitat ha mostrat bona predisposició per facilitar-los l’ús de l’edifici, tot i advertir que no podran ajudar a finançar-lo. Davant d’això, el govern municipal ha reservat una partida pròpia al pressupost de 2026 per poder executar les obres si la iniciativa rep llum verda.
Aquesta actuació s’emmarca en la planificació a mig i llarg termini de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament, que preveu ampliar progressivament l’oferta pública d’escola bressol a la ciutat. Un altre projecte amb el que es vol donar resposta a la demanda és la reforma de l’Escola Bressol El Tabalet. Reche ha destacat en diferents ocasions que si bé Terrassa disposa d’una xarxa d’escoles bressol “molt potent”, amb 11 municipals i 3 de la Generalitat, la demanda supera l’oferta. En la darrera preinscripció hi va haver 1.047 sol·licituds per a una oferta de 619 places.
4.515 matrícules a l’FP
Durant la comissió d’Educació, es va informar que aquest curs s’han registrat un total de 4.515 matrícules als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional. Tot i aquesta dada global, no es van especificar les xifres concretes per centre educatiu ni per especialització.