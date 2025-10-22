Terrassa aposta per la tecnologia per millorar el reg dels espais verds

Els parcs i jardins de Terrassa podrien regar-se d’una manera més eficient gràcies a la tecnologia. L’Ajuntament ha rebut de la Diputació de Barcelona un projecte de ciutat intel·ligent que permetrà modernitzar els sistemes de reg urbà i reduir el consum d’aigua a través de dades en temps real i tecnologia interoperable.
L’estudi lliurat analitza la situació actual del reg als espais verds municipals i proposa un sistema més obert i flexible, que superi les limitacions dels models actuals basats en proveïdors únics. També defineix els requisits tècnics i els casos d’ús, així com el disseny de prototips per controlar el reg des de quadres de comandament digitals.
El projecte inclou, a més, una anàlisi de mercat dels dispositius compatibles amb la tecnologia LoRaWAN, capaços de comunicar-se amb la plataforma Smart Region, impulsada per la Diputació. El document estableix un missatge de comunicació estàndard per integrar els sensors i facilitar la futura licitació del sistema, amb la seva planificació, estimació de costos i anàlisi de riscos ja detallades.
Amb aquesta iniciativa, Terrassa fa un pas endavant cap a una gestió urbana més sostenible i intel·ligent, basada en la recollida i anàlisi de dades per optimitzar recursos i millorar la presa de decisions municipals. El projecte s’emmarca dins dels programes de suport tècnic i tecnològic que la Diputació ofereix als municipis per avançar en l’aplicació de solucions smart en la gestió urbana.