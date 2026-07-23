L'escut de Terrassa contra el foc: la nova franja de baixa combustibilitat que cobrirà la ciutat

Amb un bosc asfixiat per mesos de sequera i temperatures de rècord, la vulnerabilitat de Terrassa davant d'un gran incendi forestal s'ha convertit en una preocupació de primer ordre. Per fer-hi front, l'Ajuntament es troba en la fase de licitació de les obres per crear una nova franja perimetral de baixa combustibilitat. Es tracta d'una línia de seguretat de 25 metres d'amplada que resseguirà el perímetre del nucli urbà i actuarà com a barrera defensiva directament entre els barris habitats i la massa forestal de l'Anella Verda.
El projecte, impulsat des del Servei de Protecció Civil, suposarà desbrossar el sotabosc i podar l'arbrat al llarg de 57,5 hectàrees de terreny rústic. Les tasques s'han dissenyat per executar-se de forma unificada per tal de garantir la coherència tècnica a tot el perímetre. Segons va avançar la regidora de Seguretat, Ruth Hibernón, s'espera que les feines començaran al setembre i s'allargaran fins al desembre, una actuació que permetrà als equips d'extinció "guanyar un temps preciós" i treballar amb més seguretat en cas d'emergència i que se sumarà a les més de 136 hectàrees . de franges ja existents al municipi,com són les de Can Parellada, Vistalegre, Pla del Bonaire – El Garrot i Font de l’Espardanyera, actives des de finals de 2025. La licitació puja a 124.597,16 euros —finançats parcialment per la Diputació de Barcelona— i s'executarà de manera unificada per una única empresa.
La veu del terreny: suport a la franja i crida a la gestió forestal
Aquesta intervenció compta amb la complicitat dels propietaris de les finques afectades, que la consideren una prioritat absoluta. Eloi Carbonell, representant de l'Associació de Propietaris Agrícoles i gestor de Can Carbonell i Can Bogunyà, confirma que facilitaran el pas de les màquines sense cap objecció: “Les franges de baixa combustibilitat són una bona idea per parar el foc, i funcionen. En el moment que hàgim d’autoritzar que l’Ajuntament treballi sobre el nostre terreny per obrir-la, ho farem sense dubtar-ho; seria una irresponsabilitat no fer-ho”.
Carbonell, que trepitja el bosc diàriament, dibuixa una radiografia alarmant de la vegetació de l'Anella Verda: “La situació és molt preocupant. Ha estat un juliol duríssim on, tret d’unes gotes, fa quasi 50 dies que no plou. Venim d'anys molt difícils, tenim calors de rècord i tot queda extraordinàriament sec”. A aquest estrès hídric s'hi suma la petjada de la crisi agrària. Aquest any, a Can Carbonell i Can Bogunyà els números no han sortit: l'alteració de les pluges, la incertesa de l'entorn i la pressió dels senglars —que es mengen més del 30% de les collites— estan empenyent molts pagesos a abandonar els conreus, provocant que els camps es descurin i la massa combustible es multipliqui.
Davant d'aquesta acumulació de biomassa, Carbonell insisteix que la franja municipal és una eina necessària però insuficient per si sola: “Les franges paren els incendis, però la gestió forestal els evita”. El propietari recorda que mantenir el bosc avui dia és deficitari per a la pagesia i reclama un pla tècnic a llarg termini acompanyat d'inversió pública: “La gestió no dona diners, en costa. Però extreure biomassa té grans externalitats positives que no són remunerables: millora la biodiversitat, ajuda a retenir l'aigua en cas de pluges torrencials i redueix dràsticament el perill d'un gran foc. Si no és amb subvencions, cuidar el bosc depèn només de la voluntat dels propietaris, i els que en tenim ganes no disposem d'un pressupost il·limitat”.