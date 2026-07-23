Els autobusos i una ciutat sense barreres, a debat al ple

Terrassa

L’última sessió abans de les vacances inclou la cessió de cinc terrenys per fer pisos assequibles i l’aprovació de les condicions econòmiques de Tmesa per a l’any 2026

  • El ple municipal ordinari de juliol se celebra aquest divendres al matí -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 18:34

L'Ajuntament de Terrassa celebrarà aquest divendres, a les 9.30 hores, l’últim ple abans de vacances. La sessió estarà marcada per debats de mobilitat, inclusió i habitatge. Destaquen la gestió de la xarxa d’autobusos urbans i un nou pacte de ciutat per millorar l’accessibilitat. Així, es votarà l’aprovació de les condicions econòmiques per gestionar el servei públic d'autobús de l’any 2026. També es portarà a aprovació la liquidació econòmica de l’exercici 2025 del contracte amb l’empresa municipal Tmesa. Aquests dos punts són essencials per al reforç del transport urbà amb més autobusos, millores de puntualitat i la renovació d’onze vehicles.

També es presentarà a aprovació el pacte per a l'Accessibilitat Universal a Terrassa. El text estratègic que s’ha pactat entre l’Ajuntament i les entitats de l’àmbit de la discapacitat vol definir les actuacions necessàries per aconseguir que el municipi sigui un espai lliure de barreres i actualitza el que es va pactar el 2012.

L’ordre del dia inclou altres temes destacats com la cessió de finques a favor d’Habitatge Terrassa per impulsar la construcció d’habitatge assequible en zones com Sala Badrinas, el Roc Blanc o la carretera de Rubí. A més, s’iniciarà la modificació del planejament per substituir la recollida pneumàtica de residus. També s’abordarà l’estratègia per a la jubilació del personal laboral municipal i en l’apartat d’intervencions ciutadanes participarà l’entitat Somos Barrio pel dret a l’habitatge.

A l’apartat de mocions, els grups debatran cinc iniciatives diferents. El PSC i ERC demanaran la climatització de les escoles. A més, ERC reclama instal·lar fonts d’aigua a les places i el PSC un pla de manteniment d’embornals abans de les pluges. El PP vol treure més partit a les càmeres de seguretat i Vox defensarà una proposta sobre les piscines. Abans dels precs i preguntes es tractarà la tramitació per evitar la situació de perill al traçat de la galeria que creua el carrer de Josep Trueta, on cal actuar d’urgència.

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