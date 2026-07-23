VÍDEO | Envaeix el sentit contrari per evitar les bandes reductores

Un conductor ha estat enregistrat mentre envaïa el carril contrari per evitar passar per sobre de les bandes reductores de velocitat instal·lades a la carretera que uneix Sant Quirze del Vallès i Rubí, sota el pont de la C-16. Les imatges han estat difoses pel compte especialitzat en seguretat viària Circuli per la dreta.
Segons explica la publicació, els fets van tenir lloc en el tram on, a finals del mes de desembre, es van instal·lar uns passos canadencs. Aquestes estructures metàl·liques, formades per reixes amb espais entre els barrots, tenen com a objectiu impedir el pas dels senglars, ja que els animals no poden travessar-les sense que les potes quedin atrapades entre les obertures.
Per reforçar la seguretat en aquest punt, l'Ajuntament també hi va col·locar bandes reductores de velocitat abans dels passos canadencs en tots dos sentits de la circulació, amb la finalitat d'obligar els conductors a reduir la velocitat abans d'arribar-hi.
Tanmateix, les imatges mostren com el conductor d'un turisme decideix esquivar aquestes bandes envaint parcialment el carril de sentit contrari. La maniobra es produeix mentre s'hi aproximen altres vehicles, fet que incrementa el risc d'accident. El vehicle acaba reincorporant-se al seu carril just abans d'arribar als passos canadencs.
El compte Circuli per la dreta ha compartit el vídeo com a exemple d'una conducta imprudent al volant, recordant la importància de respectar els elements de calmat del trànsit i de no comprometre la seguretat de la resta d'usuaris de la via per evitar una incomoditat durant la conducció.