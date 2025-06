L’Àliga de Terrassa creix en qualitat i quantitat

L’Àliga de Terrassa commemora el seu vuitè aniversari, aquest matí, al davant del Mercat de la Independència, amb passacarrers pel centre de la ciutat inclosos. La colla incorpora amb molta il·lusió la novetat d’un ball acompanyat amb una peça musical del compositor terrassenc Jan Corberó, amb un caire molt més festiu, com a contrapartida de les seves tradicionals passes cerimonioses.

Són dies d’emoció per una colla que viurà la primera diada sense l’històric Toni Costa, però hi serà ben present en el seu ideari. En aquests últims temps, l’Àliga de Terrassa ha crescut com mai ho havia fet. “Vam decidir donar un tomb i vam decidir obrir la possibilitat d’acollir nous membres i ara la colla ha crescut en termes de membres i en termes de qualitat de manera destacada”, explica la seva presidenta, Berta Marcet.

Ja són vuit anys que Terrassa compta amb l’Àliga per guarnir el seu bestiari. “És una figura que és molt majestuosa que no pot actuar a tot arreu”, esmenta Marcet. Es tracta d’un personatge amb una funció molt cerimoniosa, molt elegant, i per això s’acostuma a dir que “l’Àliga és protocol”.

Orígens

L’aparició de l’Àliga de Terrassa es remunta al 2017, gràcies a noms com el mateix Toni Costa, Marc Galí, Jordi Grau o Manel Tomàs, que detecten la necessitat que la ciutat tingui una figura cerimoniosa i protocol·lària. Inicialment, la figura i l’essència de l’Àliga era reconeguda pels més coneixedors de la cultura popular, però de mica en mica s’ha anat fent un lloc a l’ideari de la ciutat. “El Consell i la Junta van fer una bona pedagogia per explicar les seves diferències amb la resta de figures”, explica Berta Marcet, dient orgullosa que “la rebuda va ser molt bona, sempre ha estat molt bona. Terrassa s’estima molt l’Àliga perquè és molt majestuosa”.

En aquests primers anys, l’Àliga comptava amb el ball protocol·lari i ja està. Però com tot, també ha evolucionat. Al ball d’homenatge, on hi participen el ballador i uns pocs puntals, se li van afegir els passacarrers. “L’Àliga no fa cercavila com a tal, com si fos festiu. Amb els passacarrers, es convida a apropar l’Àliga”, argumenta Marcet.

Sí a la cercavila de Festa Major

Aquest any, però, una de les grans novetats que tenia guardada la colla de l’Àliga de Terrassa és el seu debut a la cercavila de la Festa Major de la ciutat. “No hi havíem sortit mai -confessa la presidenta-. S’estan revisant protocols, es volen provar coses noves. Formarem part del grup de les figures de ciutat, amb els Gegants de Terrassa o els Nans, entre d’altres. I el dissabte, actuarem”.