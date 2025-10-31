Terrassa presenta a la Generalitat el Pla Local per a un Envelliment Integral 2030

Terrassa continua avançant en la seva aposta per una ciutat inclusiva i adaptada a totes les etapes de la vida. Aquesta setmana, la regidora de Gent Gran, Ruth Hibernón, ha presentat a la Generalitat el Pla Local per a un Envelliment Integral 2030 (PLEI’T), una estratègia municipal que posa el focus en el benestar i la participació de les persones grans.
La reunió, celebrada amb el director general de la Gent Gran del Departament de Drets Socials i Inclusió, Pedro M. Cano, i la secretària de Cicles de Vida i Ciutadania, Teresa Llorens, va servir per exposar els principals eixos del pla i explorar noves vies de col·laboració amb el Govern català.
“Volem una Terrassa que sigui casa per a totes les generacions, on cadascú trobi el seu lloc i la seva veu. Aquesta és la ciutat del futur que estem construint col·lectivament”, va subratllar Hibernón durant la trobada.
Una estratègia amb visió de futur
El PLEI’T, aprovat el febrer de 2022, estableix les línies d’actuació municipals en matèria d’envelliment i benestar de les persones grans —un col·lectiu de més de 50.000 terrassencs majors de 60 anys. El pla es basa en quatre grans eixos: el reconeixement del valor social de les persones grans, la cura de les vulnerabilitats, la creació d’entorns per a un envelliment actiu i la sensibilització contra l’edatisme.
Un cop finalitzat el primer Pla d’Accions (2022-2023), l’Ajuntament ja ha posat en marxa el segon (2024-2027), que adapta les polítiques públiques a les noves necessitats i reptes d’una població cada cop més longeva.
Innovació i proximitat
Des del Servei de Promoció de la Gent Gran, Terrassa impulsa projectes innovadors com “Activa el +60 al WhatsApp”, que fomenta la comunicació i la participació digital de les persones grans, o “Les Residències a prop teu”, que vol obrir aquests equipaments a la comunitat.
També s’hi inclouen accions per detectar la soledat no volguda, acompanyar en les transicions vitals i sensibilitzar contra el maltractament. Aquestes iniciatives han estat reconegudes com a bones pràctiques per la Fundació Pi i Sunyer, per la seva contribució a un envelliment actiu i participatiu.
Pròximament, la ciutat acollirà una Jornada participativa de persones grans organitzada pel Consell Comarcal, i un INJAM —una activitat intergeneracional en format videojoc— on tres generacions treballaran plegades per imaginar una Terrassa lliure d’edatisme.
Col·laboració i nous reptes
L’Ajuntament manté una col·laboració estreta amb la Generalitat en projectes com la nova residència pública de Sant Pere Nord, les reformes a Mossèn Homs o la recuperació dels espais dels Casals Cívics i Comunitaris.
Durant la reunió, Hibernón va plantejar nous reptes i propostes de futur, com la creació d’un Observatori de la Longevitat, el desenvolupament d’habitatges amb suport per a persones grans i un nou model d’atenció integrada social i sanitària, centrat en la persona.
Amb aquesta trobada, Terrassa referma el seu compromís per avançar cap a una ciutat més cohesionada, sostenible i amable amb totes les edats. L’anunci del nomenament del primer director general de la Gent Gran, fet pel president Salvador Illa aquest octubre, reforça també l’aposta estratègica del Govern català per les polítiques d’envelliment actiu.