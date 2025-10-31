Els Castellers de Terrassa celebren la 46a Diada recordant la millor actuació de la seva història

Els Castellers de Terrassa celebraran aquest cap de setmana la seva 46a Diada, una cita destacada del calendari casteller local que coincidirà amb el 30è aniversari de la millor actuació de la història de la colla. L’activitat començarà dissabte, a les 18 hores a la Plaça Vella, amb la diada de vigília, on actuaran acompanyats dels Castellers de Viladecans i els Castellers de Santa Coloma. L’actuació principal se celebrarà diumenge al Raval de Montserrat, a les 12 hores, amb la participació dels Castellers d’Esplugues i dels Al·lots de Llevant.
En acabar la jornada castellera i el dinar de colla, el local dels Castellers de Terrassa —ubicat al carrer de Pasteur, 46— acollirà un concert del“No n’hi ha prou” per tancar el cap de setmana festiu.
1995, i el recordat castell de 9
La cita tindrà un component especialment emotiu: enguany es compleixen tres dècades del 5 de novembre de 1995, quan els Castellers de Terrassa van assolir la seva millor actuació. Aquell dia, la colla va carregar el 3 de 9 amb folre, fita que continua sent, avui, el sostre històric de la formació. L’èxit els va convertir en la sisena colla del país capaç d’aixecar castells de 9, i va situar Terrassa com la segona ciutat, després de Valls, amb dues colles de 9.
El 3de9f carregat va culminar una temporada d’alts èxits per als "blauturquesa", que aquell mateix any havien coronat i després descarregat el 2de8 amb folre —el primer castell folrat de la colla—, i havien consolidat els castells de 8. La històrica actuació del 1995 va incloure un pilar de 4 caminant, el 2de8 amb folre, el 3de9f carregat, el 4de8 i un pilar de 5, dibuixant una jornada que ha quedat gravada en la memòria castellera de la ciutat.