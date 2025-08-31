L'eclipsi total de lluna es podrà veure des de Terrassa

Aquest 2025 s'ha iniciat una temporada on hi ha hagut i hi haurà un seguit d'eclipsis. El darrer va ser un eclipsi parcial de Sol que va tenir lloc el dia 29 de març, i el següent serà tot just diumenge 7 de setembre, encara que en aquest cas serà un eclipsi total de Lluna, que serà observable des de Terrassa i des de gran part de la península Ibèrica.
La Lluna sortirà ja eclipsada per l'horitzó est, per tant, el que es podrà veure serà la fase final de l'eclipsi, és a dir, quan ja deixa d'estar tapada per la Terra i torna a reflectir la llum del Sol. Durant el procés, però, el satèl·lit terrícola no estarà del tot fosca, sinó que tindrà una tonalitat vermellosa, ja que part de la llum solar que li arribarà estarà desviada per l'atmosfera del nostre planeta.
Al contrari que els eclipsis de Sol, aquest fenomen es pot observar a ull nu (sense cap tipus de filtre de protecció per als ulls) i sense cap instrument específic.
A la ciutat, l'Agrupació Astronòmica de Terrassa (AAT) està organitzant una observació conjunta, des de la seva sortida fins que la Lluna surti totalment de l'ombra de la Terra. És una activitat oberta, gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia, en la qual els membres de l'AAT donaran explicacions en directe mentre té lloc l'eclipsi. El lloc de convocatòria provisional és el passeig Vint-i-dos de juliol, just davant del Monument a la Dona Treballadora, a les 20 hores. Tot i això, l'emplaçament no és definitiu i la qualitat de l'observació quedarà determinada per les condicions meteorològiques que hi hagi en aquell moment a Terrassa.