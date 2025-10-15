Les AFAs de les escoles públiques de Terrassa denuncien un inici de curs marcat per la manca de recursos

Quan fa un mes de l’inici del curs 2025-2026, la Plataforma d’AFAs de l’Escola Pública de Terrassa La Pepeta ha fet balanç de la situació educativa a la ciutat i ha denunciat “greus limitacions de recursos públics” que afecten el correcte funcionament dels centres.
Segons la plataforma, aquest curs ha començat amb menys línies a l’escola pública, hores de suport educatiu sense cobrir —com vetlladores, TIS i educadores socials— i aules d’acollida encara sense assignar en alguns centres de màxima complexitat. També s’ha reduït el pressupost del Pla Educatiu d’Entorn, fet que ha comportat la pèrdua de personal i serveis com l’equip de mediació escolar.
La Pepeta alerta, a més, que centenars de famílies continuen sense plaça d’escola bressol municipal, tot i les ampliacions efectuades aquest estiu, i reclama una inversió sostinguda per crear nous centres i millorar els espais de joc i lleure educatiu per a la primera infància.
La plataforma també exigeix més recursos per a una escola realment inclusiva, amb més docents per fer codocència i més especialistes —com psicopedagogues, logopedes, infermeres o fisioterapeutes—, així com un reforç estable dels equips d’atenció psicopedagògica (EAP).
En el comunicat, les AFAs denuncien igualment la manca d’equitat en la distribució de l’alumnat, que consideren que afavoreix la xarxa concertada, i lamenten la falta de transparència en les dades de matriculació i en les actuacions previstes per millorar el confort tèrmic a les escoles.
Davant aquesta situació, La Pepeta reclama la implicació directa de l’Ajuntament i del Departament d’Educació per garantir una millor dotació pressupostària i una planificació que protegeixi totes les línies de l’escola pública. Finalment, fa una crida a les famílies a implicar-se activament a les AFAs per defensar “una educació pública forta, inclusiva i per a tothom”.