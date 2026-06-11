Les matemàtiques marquen les PAU 2026: “No havíem pogut practicar aquest tipus d’exercicis”

Punt final a tres dies frenètics d’apunts en mà, repassades a última hora i nervis, sobretot nervis. Les PAU 2026 han posat a prova 1.251 estudiants terrassencs durant tres jornades d’exàmens a la Universitat Autònoma de Barcelona, seu dels tribunals dels 20 centres terrassencs.
El tercer i últim dia va encetar-se amb Llengua Catalana i Literatura, un examen “assequible”, segons bona part de l’estudiantat, com les proves del primer dia de Llengua Castellana i Estrangera -malgrat els dubtes i detalls anecdòtics com el “listening” d’anglès-. Va ser dimecres quan va arribar la segona jornada i, amb ella, la polèmica: l’examen de Matemàtiques de ciències. “És la prova en la qual més complicacions he tingut”, reconeixia Eric Estapé, estudiant de l’escola Pia.
Similar opinava també la seva companya Maria González, també de l’escola Pia. “Era un examen molt llarg, i amb una dificultat molt alta de manera constant. Si pujaven el nivell de dificultat en un exercici, l’haurien hagut de baixar d’una a l’altra”. Segons deia, “no havíem pogut practicar aquest tipus d’exercicis en cap examen dels anys anteriors. No em van malament les matemàtiques, però aquesta prova no es podia acabar a temps”.
La sensació comuna entre els examinats és que la fase específica era més dura que la general. “Les proves de l’específica eren més complicades i especialment més llargues que els de la fase general”, assenyalava Eric Estapé. Ell va optar per examinar-se, a banda de les Matemàtiques, de Física i Tecnologia, i precisament aquesta darrera li va deixar més dubtes: “Han posat tres exercicis del tema de consum en el mateix examen, que eren de bastant dificultat”.
La Maria, en canvi, va optar per Química, un examen “prou assequible”, reconeix, tot i que també apuntava cap a una llargada desmesurada: “Com el de Matemàtiques, també havies d’anar molt per feina”. Justament per les matemàtiques és el motiu pel qual veu magre el fet de poder entrar al Grau en Bioquímica o Biotecnologia. “Amb el desastre de ‘mates’, se’ns complica a tothom. Ho veig impossible per entrar, encara que baixin les notes de tall”, lamentava Maria González.
L’Eric Estapé reconeixia que “en general, la selectivitat m’ha anat bé”, i manté esperança de cara al seu futur més immediat: “Vull entrar a enginyeria mecànica. Ho veig una mica complicat, però espero que sí que espero que pugui arribar a la nota”.
Les qualificacions es publicaran el 23 de juny i els resultats definitius -sense revisions- es coneixeran el dia 29.