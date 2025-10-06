Les obres de la Rambleta, pendents de l’informe de Residus

El projecte de transformació de la Rambleta del Pare Alegre encara no té data d’inici concreta, malgrat que l’Ajuntament havia apuntat que les obres podrien arrencar passat l’estiu. Segons l’arquitecte Pau Duran, de Darq Arquitectes, l’estudi responsable del disseny del projecte, el procés està molt avançat, però cal esperar alguns informes tècnics abans que s’hi pugui donar llum verda. “L’Ajuntament ja ha fet la seva feina, però depenem de l’Agència Catalana de Residus i d’altres organismes. Ens falta el vistiplau sobre la gestió de la runa i la descontaminació del solar. Un cop arribi, tindrem la llicència”, explica Duran.
L’arquitecte calcula que aquesta tardor es podria disposar dels permisos administratius, però recorda que una obra d’aquesta magnitud no arrenca l’endemà. “Només pactar amb l’Ajuntament com es talla el trànsit ja requereix temps. Des de la llicència fins a veure màquines al carrer hi poden passar dos mesos ben bons”, afegeix.
Una operació estratègica
El projecte de la Rambleta vol donar una nova imatge a la porta sud. Inclou la construcció de tres edificis amb un total de 91 habitatges, una vintena de protecció oficial, oficines, locals comercials i un complex sociosanitari per a gent gran. També es crearà una plaça pública i una rotonda per millorar la connexió amb els carrers Tren de Baix i Navas de Tolosa. A nivell urbanístic, s’aposta per una renovació completa de l’espai públic: voreres més amples, paviments adaptats, zones verdes, carrils bici i sistemes de drenatge sostenible.
Les obres tindran una durada d’entre 24 i 30 mesos. Això vol dir que la nova fesomia de la Rambleta podria estar enllestida el 2028. Actualment, ja hi ha habitatges en comercialització, fet que genera expectatives en el mercat immobiliari. La Rambleta és avui una de les entrades més transitades i el seu estat actual, amb solars buits i voreres envellides, genera una sensació de provisionalitat que s’arrossega fa anys. L’arribada de les obres ha de suposar un abans i un després en la imatge urbana i en la qualitat de vida dels barris del voltant.