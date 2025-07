L’Espai Vapor, la fàbrica més “underground”

La Festa Major de Terrassa presumeix de tenir una programació diversa, plural i amb activitats per a tots els públics, gustos i interessos. I la música no n’és una excepció. L’Espai Vapor és una de les parades indispensables si t’interessa la música alternativa i vols descobrir artistes que se surten dels circuits habituals. Ubicat a la plaça del Vapor Ventalló i organitzat per Indirecte en col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, busca equilibrar propostes musicals més o menys consolidades amb el talent local i emergent, tot dins de l’escena independent i alternativa.

És un dels escenaris més singulars de la festa que aposta per la paritat i la diversitat, tant en gènere com en estil. Són tres nits plenes de música indie, rock, punk, garage-pop, house, funk, post-hardcore, emo, dark-wave, grunge...

L’Espai Vapor és l’escenari alternatiu per excel·lència de la festa, amb artistes poc convencionals. De l’edició d’enguany, la tretzena, destaquen noms com Viva Belgrado, Hinds –que ja van formar part del cartell del 2021– o Shego. Els primers són una banda cordovesa que explora el límit entre emoció i cruesa amb un directe intens i visceral. Les segones, un duo madrileny que promet fer vibrar el públic amb el seu garage-pop carregat d’energia i actitud. Les terceres, també madrilenyes, són tres i presentaran el seu segon àlbum, “No lo volveré a hacer”, un treball intens i emocional on exploren el dol amorós, l’amor tòxic i l’autocura.

L’última nit, la de diumenge, estarà dedicada als artistes catalans. Hi actuarà Maig, Remei de Ca la Fresca i la terrassenca Kora.

Cada jornada es tancarà amb una sessió de DJ.