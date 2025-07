El cau de la cultura popular, a la Torre del Palau

Els amants de la cultura popular tindran el seu cau particular dins de la Festa Major, ubicat a la plaça de la Torre del Palau. La Taifa repetirà per tercer any, i oferirà un lloc on fer una copa, gaudir de música en directe, apropar-se als gegants i dracs o viure la festa en un ambient més tranquil. L’espai autogestionat fa enguany un pas endavant i sumarà un dia més de programació: obrirà també dilluns 7 de juliol i, a més, diumenge la festa s’allargarà fins a la matinada.

Donaran el tret de sortida aquest divendres a la tarda l’activitat infantil “Vine a pintar el teu barret de palla” (17.30 hores), el concert de l’Aula de Música Tradicional Terrassenca (18.30 hores) i el pregó autèntic (19 hores). Dissabte hi haurà les tradicionals matinades, un taller i vermut glosat amb Terrassa Glosa, dinar popular amb el grup Espurnetes i sobretaula amb Josep Maria Cantimplora. A la tarda, després de la cercavila, tindrà lloc la Mostra de Cultura Popular i la plantada d’imatgeria. Diumenge s’oferirà esmorzar popular als grups de la Sortida d’Ofici. A la tarda, taller de ball folk amb Treure Ball. Dilluns, es farà vermut musical amb Sons Blaus, el Ball del Serrallonga i el lliurament del premi geganters.

Com a actuacions musicals destacades dissabte hi haurà Gessamí (21.15 hores) i Julien (22.30 hores). Divendres, actuaran dos grups grallers a partir de les 23 hores. I diumenge serà el dia dedicat a ball folk amb la Portàtil. Cada nit hi haurà punxadiscos per acabar la festa.

Enguany, la Taifa també fa una proposta gastronòmica: l’Aigua de Mery, una beguda a base de vermut negre, granissat de llimona i un toc de Viandox que promet refrescar la gresca i aixecar els ànims.