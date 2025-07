“Terrassa ja és una segona casa, la sento molt meva”

Com han estat aquests dies, esperant a divendres?

Bé, amb moltíssimes ganes. Terrassa ja és una segona casa, des que fa quatre anys que visc aquí, i me la sento molt meva. I molt il·lusionada, perquè també estem presentant el nou disc. Serà un espectacle bonic: portem tota la banda, posem ballarins, és una proposta molt nova... Fa il·lusió.

Com definiries la sensació d’actuar a Terrassa?

Els cops que hi he actuat, he estat molt còmoda, molt a gust. És com jugar a casa, em dona tranquil·litat i pau, que també s’agraeix. Però a la vegada també hi ha nervis perquè hi conec a molta gent, i vindran molts amics. És una barreja de nervis i comoditat.

Que hi hagi gent que et coneix et fa estar nerviosa?

Sí, sempre ho sento. Passo molts més nervis quan ve gent que conec que quan no conec el públic. Però també ho fa especial, molt a gust. A més, compartir el mateix escenari que el Dami, amb qui ens portem genial, és un luxe.

Com definiries “Alter Ego” i la nova gira que heu estrenat?

És una gira molt més atrevida. Ens hem arriscat molt més a la proposta musical, es pot veure tant al disc com en el directe. Als concerts volem que hi hagi coses diferents, més canyeres. A part de tenir la Sara cantautora amb el seu punt més íntim i personal, crec que també s’hi pot veure la Sara més forta i més valenta.

Ets el primer concert de la Festa Major. Suposa una responsabilitat especial?

No em vull posar aquesta pressió, però em sembla molt guai. És molt especial iniciar aquesta Festa Major i que el meu sigui el primer concert.

Tens preparada alguna sorpresa a l’escenari?

Si hi ha alguna sorpreseta, serà espontània. Tots hem començat just ara les gires i anem una mica de cul. Amb el Dami ara fa molts dies que no ens veiem i vam dir de trobar-nos un dia d’aquests, però anem molt liats. Si hi ha sorpreses, seran espontànies.

Què recordes dels teus primers concerts a Terrassa?

Pel que fa al públic, és com si estigués tocant a casa. Tinc un molt bon record de les vegades que he tocat aquí.

Ets de sortir per Festa Major?

Sí. No soc una persona molt de festa i molt de nit, soc molt diürna. També per evitar destrossar-me la veu. Però sí que, com que toco el dia 4 d’hora, i la Festa Major s’allarga, sortirem. Tinc amigues d’aquí i crec que el fet de viure-ho i compartir-ho és molt bonic. A més, diumenge també toca el Miquel, que també em fa molta il·lusió.