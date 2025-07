L'Espai Vela reuneix 40.000 persones i la Plaça Nova, 12.000 als concerts de Festa Major

La Festa Major de Terrassa ha tornat a omplir carrers, places i escenaris durant sis dies intensos, amb una participació massiva als concerts programats. L'Ajuntament de Terrassa ha fet balanç d'aquesta edició de la Festa Major i explica que l'Escenari Vela del parc de Vallparadís ha liderat l’afluència amb 40.000 assistents al llarg del cap de setmana. La plaça Nova ha aplegat unes 12.000 persones, la Plaça Vella prop de 10.000, més de 5.000 a l’Espai Vapor i més de 4.000 a la plaça del Rector Homs, consolidant-se com a espais de referència.

Segons l’alcalde Jordi Ballart, “hem pogut veure aquests dies, tot i la pluja que ha descarregat en alguns moments, els carrers, places i espais de la Festa Major plens a vessar de terrassencs i terrassenques que han volgut viure intensament i gaudir de la gran quantitat de propostes de qualitat i per a tots els públics”. I ha afegit que: “des del Govern municipal considerem necessari que tots i totes treballem conjuntament perquè la Festa Major mantingui la seva inclusivitat, on prevalguin els valors del civisme, la convivència i la pertinença a una ciutat que ens fa sentir orgullosos”.

El gran castell de focs de dimecres ha estat una de les activitats més multitudinàries, amb 150 quilograms de pólvora cremada en un espectacle de 15 minuts a la cruïlla de l’avinguda Abat Marcet i Josep Tarradellas. L’activitat, a càrrec de la Pirotècnia Tomàs, va tenir en compte la reducció de soroll i mesures de seguretat reforçades.

Les activitats de cultura popular i tradicional també han estat molt seguides. L’inici de la Festa Major, divendres 4 de juliol, amb la baixada del Drac de Terrassa i els actes del protocol com la Sortida d’Ofici, van reunir milers de persones al raval de Montserrat i la Plaça Vella.

Segons el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular, Joan Salvador, “la Cercavila de dissabte amb la participació d’una trentena de grups de cultura popular i tradicional, el Raval Infernal, el correfoc i la Diada Castellera es van convertir, un cop més, en l’eix vertebrador d’una Festa Major que gira entorn de la diversitat i riquesa cultural de Terrassa. Una festa que ha tornat a ser espai de gaudi i convivència per a tothom, i que va omplir espais emblemàtics com el Raval de Montserrat, la plaça Vella, els carrers del centre històric i la rambla d’Ègara”.

Pel que fa a les activitats vinculades al patrimoni, més de 2.500 persones van participar en les propostes incloses al programa d’enguany: jornades de portes obertes, visites guiades, activitats a l’amfiteatre del parc de Sant Jordi i concerts en espais com la Casa Alegre de Sagrera.

També va destacar l’elevada participació en les activitats esportives, amb més de 1.500 persones. La Pedalada Popular va aplegar 450 participants, la Cursa Atlètica 743 corredors, i el Bàsquet 3x3 va comptar amb 81 equips, 193 partits i 350 participants.

La Festa Major Familiar, organitzada al parc de Vallparadís, va rebre una gran afluència de públic, amb prop de 2.000 persones gaudint dels espectacles programats al Torrent Monner, el Pla del Castell i les Hortes dels Frares.

Finalment, la Gran Gala de Circ, a càrrec de l’Associació de Circ Tub d’Assaig 7,70, va reunir també prop de 2.000 espectadors a la Plaça Vella.

En global, Joan Salvador, fa una valoració molt positiva de la Festa Major, destacant la gran participació ciutadana, el civisme i el bon ambient. També remarca l’èxit d’espais consolidats com l’Espai Taifa, la plaça Didó o la plaça del Progrés, que han registrat una alta afluència i una gran resposta per part del públic.

La festa 2.0.

L’Ajuntament de Terrassa ha fet un seguiment intensiu de la Festa Major a través de les seves xarxes socials, amb una cobertura audiovisual destacada i informacions de servei. Per primera vegada, s’han retransmès en directe actes com l’Inici i la Sortida d’Ofici via Instagram. La difusió ha batut rècords amb prop de 2,4 milions de visualitzacions, un 300% més que el mes anterior, i milers d’interaccions a Instagram i Facebook. A X (antic Twitter), s’ha mantingut l’enfocament en informació pràctica per a la ciutadania.