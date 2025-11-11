El Govern adjudicarà l’informe d’estudis del tren orbital abans d’acabar l’any

El Govern català ha aprovat l’Estratègia Ferroviària de Catalunya (EFC), que preveu 63 actuacions fins al 2050, amb la futura Línia Orbital (R9) com a una de les seves prioritats. Aquest nou corredor ferroviari ha d’enllaçar Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Terrassa i Sabadell, amb l’objectiu de reforçar la connexió entre ciutats intermèdies sense passar per Barcelona. Segons va anunciar ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, “l’informe d’estudis de l’eix orbital s’adjudicarà abans d’acabar el 2025”.
La consellera va destacar que el pla estratègic aposta per infraestructures com la Línia Orbital i l’Eix Transversal ferroviari com a eixos “de futur” que han de replicar el model de la xarxa viària per afavorir el reequilibri territorial. El pla també inclou tres noves estacions d’AVE als aeroports de Girona i Reus-Tarragona, i a Vilafranca del Penedès.
La línia orbital, concebuda fa més de 20 anys, tindrà un recorregut previst de 119 quilòmetres, dels quals 68 seran de nova construcció i la resta reutilitzarà trams existents de la xarxa de Rodalies, com els que connecten Vilafranca amb Martorell i Terrassa amb Sabadell (R4), així com els trams entre Mollet i Parets del Vallès (R3) i entre Martorell i Granollers (R8). Hi haurà unes 39 estacions, 18 noves, i una dotzena d’intercanviadors amb Rodalies i FGC.
El document estratègic fins a 2050 fixa objectius com millorar la fiabilitat del servei de tren, afavorir la intermodalitat, incrementar el transport de mercaderies per tren i impulsar el sector ferroviari, amb 27.000 llocs de treball i 3.600 milions de facturació, així com potenciar l’FP del sector. També es preveu la creació d’una empresa pública per adquirir material rodant. L’EFC vol planificar el nou model ferroviari català tenint en compte el traspàs de Rodalies, el creixement demogràfic (fins a 10 milions d’habitants el 2050) i la descarbonització de la mobilitat. També analitza l’ampliació de la xarxa ferroviària, que ha crescut un 30% des de 2021. L’estratègia estableix mesures i actuacions amb tres horitzons temporals: 2030, 2040 i 2050.
La inversió ferroviària en aquests últims 25 anys a Catalunya ha estat de l’ordre d’uns 30.000 milions d’euros. La línia d’alta velocitat ha acaparat la major part de la inversió de l’Estat (uns 10.000 milions d’euros), mentre que la Generalitat ha destinat la inversió a les línies L9 i L10 de metro i a FGC.