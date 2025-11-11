Cap a una app per ordenar la càrrega i descàrrega

L’Ajuntament de Terrassa ha obert una consulta preliminar de mercat per preparar la futura licitació d’un contracte destinat a desenvolupar i implantar una solució tecnològica integral per gestionar i controlar les zones de càrrega i descàrrega (C/D) i distribució urbana de mercaderies (DUM).
L’objectiu és modernitzar la gestió de les places de càrrega i descàrrega amb una eina digital que inclogui una aplicació mòbil gratuïta per als conductors del transport de mercaderies. Aquesta solució ha de permetre controlar millor l’estacionament, afavorir la rotació de vehicles i reduir l’impacte del transport de mercaderies en la mobilitat urbana. La mesura donarà compliment a un acord amb el Gremi de Transports i Logística pres l’any passat.
El projecte s’emmarca dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i preveu la creació d’una plataforma tecnològica avançada que inclourà: una app per a conductors, per notificar l’inici i final de l’estacionament i consultar l’ocupació de les zones; una app per a vigilants, per controlar el temps d’estacionament i tramitar automàticament propostes de denúncia; i un sistema de gestió web (backoffice) per a l’Ajuntament, que permetrà consultar dades en temps real i generar estadístiques. A Terrassa actualment hi ha unes 500 places de càrrega i descàrrega.
La consulta no és vinculant, però servirà per recollir informació sobre les solucions disponibles al mercat. Les empreses i particulars interessats poden presentar les seves propostes mitjançant un qüestionari obert enviat al correu contractacio@terrassa.cat fins aquest dijous, un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’anunci al portal de transparència.
L’Ajuntament analitzarà les respostes rebudes i podrà convocar reunions o demostracions amb els participants abans de redactar els plecs de la futura licitació, que tindria una durada prevista de dos anys prorrogables per dos més.