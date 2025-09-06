L'influencer de Terrassa Herson La Pantera rep atacs racistes: "Només volia fer show, no era res personal"

Els darrers dies, el nom de l'influencer terrassenc Herson La Pantera ha sonat amb força. El creador de contingut de bàsquet de carrer va protagonitzar un vídeo d'un partit 1 vs 1 amb l'influencer canadenc MK, un dels referents mundials en aquest contingut. El cas és que el vídeo va quedar marcar per un to agressiu, amb fortes empentes l'un a l'altre, agafades i, fins i tot, insults. Els que segueixen aquest tipus de bàsquet i el contingut que es genera defensen aquesta manera de fer, pujada de to. El vídeo es va viralitzar, i amb ell, ha arribat una allau de crítiques cap a l'esport, i cap a tots dos protagonistes.
Herson ha denunciat recentment a través de les seves xarxes socials el fet d'haver rebut una gran multitud d'insults racistes d'arreu del món. La denúncia en qüestió, en forma de reel d'instagram, acumula més de 359.000 visualitzacions ja, i en ell, el creador de contingut comença disculpant-se "si algú creu realment que he embrutat el bàsquet. El meu somni és representar el que és la paraula "streetball" al 100%. Si algú creu el contrari, demano perdó". Amb tot, La Pantera afegeix al reel tota mena de captures de pantalla on es veu la gran quantitat d'insults i atacs racistes, no només cap a ell, sinó també envers la seva família.
El terrassenc afegeix que la seva relació amb MK és bona, i que abans i després de grabar el vídeo van estar parlant cordialment. "El seu contingut es basa en això. El seu personatge és un vilà. Jo volia només volia tornar-m'hi, només volia fer show, no era res personal", justifica Herson.