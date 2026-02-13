Confirmen casos de pesta porcina a Terrassa

La pesta porcina africana (PPA) continua avançant a Catalunya. Aquest divendres, Terrassa ha quedat confirmada com un dels municipis amb positius detectats. Tot i que la ciutat ja formava part de la zona d’alt risc, la nova actualització situa Terrassa entre els punts amb casos confirmats, juntament amb Cerdanyola, Sant Cugat, Sant Quirze, Rubí i Molins de Rei.
Segons les darreres dades, s’han notificat 29 focus (tres primaris i 26 secundaris) i el total de senglars positius arriba als 155, després de 13 nous casos. Per primer cop, dos d’aquests s’han trobat fora del radi inicial —a dos quilòmetres —, en una urbanització de Molins de Rei (Baix Llobregat). Això ha obligat a ampliar de 12 a 14 els municipis de la zona d’alt risc. En aquest sentit, s’hi han incorporat Molins de Rei i el Papiol.
Des de Lleida, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que la troballa de casos fora de la “zona zero” era “previsible”, però que en qualsevol cas el que més preocupava és que els positius es poguessin estendre cap al nord o a la Serra de Marina. Ordeig també ha insistit en la necessitat de “no abaixar la guàrdia”.
Tot i l’ampliació de la zona d’alt risc, el conseller d’Agricultura ha detallat que no hi ha “cap granja afectada” en els nous radis i que es manté el radi de baix risc en un àmbit de 20 quilòmetres.
A Terrassa es manté en un escenari de màxima vigilància amb restriccions: tancament de l’accés al medi natural, suspensió de la caça i dels treballs forestals, prohibició d’alimentar senglars o manipular elements de contenció. Si es troba un senglar mort o moribund, cal avisar el 112 o els Agents Rurals.