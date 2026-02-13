Afectacions a la mobilitat i previsió meteorològica per al Carnestoltes 2026

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa un dispositiu especial amb motiu de les celebracions de Carnestoltes. Les activitats, que tindran lloc aquest cap de setmana, ompliran els carrers de Terrassa de festa, música i disfresses, però també comportaran afectacions importants a la mobilitat.
Les principals incidències de trànsit es concentraran dissabte 14 de febrer a la tarda i diumenge 15 al matí, coincidint amb les rues de Carnestoltes. Dissabte, la rua principal sortirà de la ronda de Ponent, a l’altura de la plaça de les Magnòlies, a les 17.45 hores, i està previst que finalitzi cap a les 20.30 hores. Per aquest motiu, la ronda de Ponent quedarà tallada a partir de les 15 hores, mentre que la rambla d’Ègara es tancarà a la circulació poc abans de l’inici de la rua, cap a les 17 hores.
Diumenge al matí serà el torn de la rua infantil, que començarà a les onze. En aquest cas, la part sud del recorregut quedarà tallada des de les 8.30 hores a causa de la concentració de comparses. Els autobusos urbans circularan desviats pels carrers de Galileu i d’Arquimedes des de primera hora del matí i fins passades les 14 hores.
Pel que fa al transport públic, les afectacions seran especialment rellevants en diverses línies d’autobús urbà. Dissabte, entre les 15 i les 22 hores, les línies L1, L2, L3, L5 i L6 modificaran els seus recorreguts habituals i circularan desviades pel sector oest de la ciutat, accedint a les parades provisionals de la carretera de Martorell. També es veuran afectades les línies L8 i L9, corresponents a les avingudes, amb canvis puntuals en parades i trajectes.
Diumenge al matí, de 8 a 15 hores, aquestes mateixes línies, juntament amb la L4, circularan principalment pels carrers d’Arquimedes i Galileu, amb noves parades habilitades de manera provisional per garantir el servei mentre duri la rua infantil.
El servei de taxi també patirà modificacions: entre les cinc de la tarda de dissabte i les 15 hores de diumenge s’anul·larà la parada del CAP Rambla i es traslladarà temporalment la de l’Estació de la Rambla.
La Policia Municipal de Terrassa desplegarà dos dispositius específics per garantir la seguretat i regular el trànsit, mentre que Eco-Equip activarà un ampli operatiu de neteja per retirar residus i confeti, especialment diumenge, amb 14 operaris treballant simultàniament.
Previsió meteorològica
Quant al temps, el cap de setmana vindrà marcat per l’estabilitat. Dissabte serà un dia gris, sense pluja, amb una temperatura màxima de 14 graus i mínima de 7, i amb sensació de vent durant la tarda. Diumenge tampoc s’esperen precipitacions i hi haurà més estones de sol, sobretot al matí, amb màximes de 13 graus i mínimes de 4. Un temps fresc però favorable per gaudir del Carnestoltes.